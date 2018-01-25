В НБУ рассказали, как будут реагировать на падение гривни (3 новости) «Несмотря на рост курса доллара в обменниках, Нацбанк не видит оснований вводить валютные ограничения»

Национальный банк Украины не видит оснований для применения жестких валютных ограничений, подобные тем, что были введены в 2015 году, когда курс гривны достиг уровня 30 грн/долл. Об этом сегодня, 25 января, по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий, пишет УНИАН.

"Мы не видим сегодня оснований применять такие кардинальные валютные ограничения, как те, которые были введены Национальным банком в 2015 году. Валютный рынок более или менее стабильный. Волатильность не является критичной. Мы уже третий год подряд понимаем, как ведут себя экспортеры и импортеры. И мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке", - сказал Смолий.

По словам руководителя Центробанка, валютная либерализация - это важный фактор для внешних инвесторов.

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"Мы планируем в этом году принять решение о выплате дивидендов за 2017 год. Мы уже дали запросы на коммерческие банки, получили результаты от компаний, которые планируют выплачивать дивиденды в этом году. И после анализа мы примем решение, в каких сроках и объемах это будет сделано", - сказал он.