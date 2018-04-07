В немецком Мюнстере автомобиль совершил наезд на людей, есть погибшие и раненые

Водителя микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере, нашли застреленным. Ищут нескольких злоумышленников, сообщают источники RP Online.После наезда микроавтобуса на людей в немецком Мюнстере полиция ищет двух злоумышленников, причастных к инциденту. Об этом со ссылкой на источники в полицейских кругах сообщает RP Online.
По данным издания, к месту событий направлены все свободные силы местной полиции.
В микроавтобусе нашли подозрительный предмет, поэтому район оцепили.
Сегодня в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу людей. По неофициальной информации, погибли три человека, еще около 30 получили травмы.
Водителя микроавтобуса нашли застреленным.
Среди версий инцидента рассматривают теракт.