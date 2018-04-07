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В немецком Мюнстере автомобиль совершил наезд на людей, есть погибшие и раненые

В немецком Мюнстере автомобиль совершил наезд на людей, есть погибшие и раненые (3 новости)

«В центре немецкого города Мюнстер неизвестный совершил наезд на группу людей, полиция не исключает теракт»

Водителя микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере, нашли застреленным. Ищут нескольких злоумышленников, сообщают источники RP Online.После наезда микроавтобуса на людей в немецком Мюнстере полиция ищет двух злоумышленников, причастных к инциденту. Об этом со ссылкой на источники в полицейских кругах сообщает RP Online.

По данным издания, к месту событий направлены все свободные силы местной полиции.

В микроавтобусе нашли подозрительный предмет, поэтому район оцепили.

Сегодня в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу людей. По неофициальной информации, погибли три человека, еще около 30 получили травмы.

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Водителя микроавтобуса нашли застреленным.

Среди версий инцидента рассматривают теракт.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  07.04.18, 18:37 В центре немецкого города Мюнстер неизвестный совершил наезд на группу людей, полиция не исключает теракт.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 18:38 В центре немецкого города Мюнстер неизвестный совершил наезд на группу людей, полиция не исключает теракт.
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