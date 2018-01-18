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В Нидерландах из-за ураганного ветра отменили сотни авиарейсов

В Нидерландах из-за ураганного ветра отменили сотни авиарейсов (3 новости)

«Порывы ветра временами достигают 130 км/ч»

В Нидерландах в связи ухудшением погодных условий в четверг, 18 января, был объявлен красный уровень тревоги. Об этом говорится в сообщении на сайте Королевского метеорологического института страны.

По прогнозам синоптиков, в семи центральных провинциях страны в четверг ветер усилится до 140 км/ч, а в других регионах порывы ветра будут достигать отметки 100-120 км/ч. Там пока действует оранжевый уровень тревоги.

В связи с непогодой из аэропорта Амстердама были отменены 260 рейсов на европейские направления. Многие рейсы также отправляются с задержкой.

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Из-за сильного ветра осложнилась ситуация на автомобильных дорогах. Экстренные службы зафиксировали несколько десятков инцидентов с переворачиванием грузовых автомобилей. В некоторых регионах аварийные ситуации на дорогах привели к их временному перекрытию для движения.

Департамент консульской службы МИД уже выступил с предупреждением к украинским гражданам в Нидерландах в связи с ухудшением погодных условий. Кроме того, о надвигающемся шторме также были предупреждены украинцы в Германии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  18.01.18, 10:50 Авиакомпания KLM за сильного ветра в Нидерландах отменила более двухсот авиарейсов.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.01.18, 12:52 Порывы ветра временами достигают 130 км/ч
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