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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:56
· Январь
В Николаеве 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А

В Николаеве 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А (10 новостей)

«Возбудителя инфекции в Николаеве не выявили»

В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.

В частности, указано, что в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.

Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.

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Обновлено в 21:43 В частности, указано, что в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.

Обновлено в 21:56 В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Николаеве 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А»
Фото В Николаеве 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А
Фото В Николаеве выросли число заболевших гепатитом А
Фото В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А
Фото В Николаеве с подозрением на гепатит в больницах остаются 44 человека
Фото В Николаеве с подозрением на гепатит А госпитализированы еще 44 человек
Фото В Николаеве выросло число заболевших гепатитом
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Факты Факты  ·  28.01.18, 18:17 Возбудителя инфекции в Николаеве не выявили.
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 18:49 44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве. Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета. Сообщается, что в областной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  28.01.18, 19:34 По данным управления здравоохранения Николаевского городского совета, в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.
Гордон Гордон  ·  28.01.18, 19:50 У 40 человек в больницах Николаева подтвержден диагноз "гепатит А", сообщили в управлении здравоохранения Николаевского горсовета.В больницах Николаева с подозрением на гепатит остаются госпитализированными…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  28.01.18, 20:34 При этом в областной детской инфекционной больнице находятся два ребенка. Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета. Согласно сообщению, сейчас в областной инфекционной…
Сегодня Сегодня  ·  28.01.18, 21:43 В областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека. В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении…
Facenews Facenews  ·  28.01.18, 21:56 В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.В частности,…
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