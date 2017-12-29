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Общество
ForUm ForUm · · Обновлено в 14:41
В Николаеве задержан директор международного аэропорта за попытку дать взятку главе облгосадминистрации

В Николаеве задержан директор международного аэропорта за попытку дать взятку главе облгосадминистрации (35 новостей и 1 видео)

«Он пришел к Савченко поздно вечером»

В четверг, 28 декабря, был задержан директор областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко при попытке дать взятку губернатору Николаевщины Алексею Савченко.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, передают НикВести.

По его информации, Галайко предложил главе Николаевской ОГА взятку в размере 2,5 миллиона гривен и фактически был намерен передать вчера 700 тысяч.

«Вчера директор Международного аэропорта, коммунального предприятия набрался наглости и, придя в кабинет главы облгосадминистрации, предложил ему взятку, от которой глава администрации отказался. Предложение прозвучало в размере 2,5 миллиона гривен. Фактически было передано 700 тысяч по этому поводу», - сказал Дунас.

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Он сообщил, что действия Галайко на данный момент квалифицированы как дача взятки, что предусмотрено частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 лет с конфискацией имущества или без таковой по решению суда. 

На данный момент Галайко задержан и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, сообщил прокурор Николаевской области, следствие проверит происхождение этих денег.

«Следствию поставлено задание проверить происхождение этих денег, из чего эти деньги получены, каким способом они были собраны, при каких обстоятельствах они были конвертированы в наличные средства, и были предметом взятки, которую имел намерение этот нечестный руководитель передать главе облгосадминистрации», - сказал прокурор.

Обновлено в 14:24 Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор "Николаевского международного

Обновлено в 14:41 "Вчера вночью силами Нацполиции и облпрокуратуры Галайко хадержали в рабочем кабинете главы Николаевской ОГА", — отметил Луценко.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Николаеве задержан директор международного аэропорта за попытку дать взятку главе облгосадминистрации»
Фото В Николаеве задержан директор международного аэропорта за попытку дать взятку главе облгосадминистрации
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.17, 14:02 В коммунальном предприятии "Николаевский международный
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  29.12.17, 14:24 Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор "Николаевского международного
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