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В Николаевском зоопарке из-за аномально теплой зимы сурки вышли из спячки

В Николаевском зоопарке из-за аномально теплой зимы сурки вышли из спячки (3 новости)

«Обычно День сурка в Украине наступает не раньше февраля»

Из-за аномального тепла в зоопарке проснулась после спячки парочка сурков. В Николаевском зоопарке поздравили украинцев с Рождеством и Днем сурка, поскольку из-за аномально теплой зимы питомцы зверинца, которые считаются предвестниками тепла, раскупорили вход в нору и вышли наружу.

Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

"Летом сурки залегли в спячку довольно рано, 14 июня – сказалась очень сухая и жаркая погода. Но вот такого раннего пробуждения — 3 января — сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже", — говорится в сообщении.

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После пробуждения зверькам предложили их любимые лакомства — капусту, морковь и другие овощи, хотя в первые дни животные не едят, а интересоваться кормом начинают чуть позже.

На поверхность они вылезают очень редко, их редко могут увидеть даже сотрудники зоопарка.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.01.18, 13:11 Обычно День сурка в Украине наступает не раньше февраля.
UAinfo UAinfo  ·  05.01.18, 16:27 Обычно День сурка в Украине наступает не раньше февраля
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