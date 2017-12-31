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Газета День Газета День · · Обновлено в 15:48
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В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать дольше

В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать дольше (10 новостей)

«На улицы выведут кинологов и взрывотехников»

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в Киеве продлят на три часа. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.

Кроме того, до окончания праздников будет открыт проезд по улице Крещатик.

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Обновлено в 14:51 В период новогодне-рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта Киева внесли изменения.

Обновлено в 15:48 Кроме того, до окончания праздников будет полностью открыт проезд по улице Крещатик, а основное празднование Нового года будет проходить на Софийской площади, поэтому движение автотранспорта там будет ограничено.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 10:18 В новогоднюю ночь работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 3 часа
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 10:54 В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в стлице продлят на три часа.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 11:42 В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января движение метро и наземного пассажирского транспорта в Киеве продлят на 3 часа.
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 12:03 На улицы выведут кинологов и взрывотехников.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  31.12.17, 12:21 Фуникулер на Подоле будет работать круглосуточно.
Фокус Фокус  ·  31.12.17, 13:47 В Киеве в новогоднюю ночь работа метрополитена и наземного транспорта будет продлена на три часа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. На период новогодних и рождественских праздников в работу наземного…
Гордон Гордон  ·  31.12.17, 13:55 Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили сообщил, что записал поздравление, трансляция которого завершится ровно в полночь.Телеканал ZIK в новогоднюю ночь будет транслировать поздравление экс-президента…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.12.17, 14:51 В период новогодне-рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта Киева внесли изменения.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  31.12.17, 15:48 В ночь на Новый год, 1 января, весь общественный транспорт и метро в Киеве будет работать на три часа дольше. Об этом в Facebook сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.Таким…
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