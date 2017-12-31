В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать дольше (10 новостей) «На улицы выведут кинологов и взрывотехников»

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в Киеве продлят на три часа. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.

Кроме того, до окончания праздников будет открыт проезд по улице Крещатик.

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Обновлено в 14:51 В период новогодне-рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта Киева внесли изменения.

Обновлено в 15:48 Кроме того, до окончания праздников будет полностью открыт проезд по улице Крещатик, а основное празднование Нового года будет проходить на Софийской площади, поэтому движение автотранспорта там будет ограничено.