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В Новоград-Волынском стреляли в депутата (3 новости) «Инцидент произошел в центре города Новоград-Волынский»

Вчера, 4 апреля, в Новоград-Волынском неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего депутата местного городского совета Олега Ващенко, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Происшествие произошло около 20.10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающей грудной клетки.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области и местного отдела полиции. На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирщины были введены специальные меры «Сирена».

Стрельба на Житомирщине: неизвестный ранил местного депутата

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также продолжается комплекс других следственно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.