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Гордон Гордон · · Обновлено в 03:41
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В Нью-Йорке в доме супругов Клинтон произошел пожар

В Нью-Йорке в доме супругов Клинтон произошел пожар (7 новостей)

«В американском городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, в доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари произошел пожар, передает…»

По предварительной информации, пожар начался в спальне дома, в котором экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон живут почти 20 лет.3 января в доме экс-президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, который расположен в Нью Касле, произошел пожар, сообщило местное издание Lohud.

По предварительным данным, возгорание началось в спальне. В связи с пожаром к зданию приехало три пожарных машины и скорая помощь. Огонь быстро потушили.

[MULTIMEDIA][/MULTIMEDIA][MULTIMEDIA_DESCRIPTION]Видео: lohud.com[/MULTIMEDIA_DESCRIPTION]

Издание пишет, что в этом доме супруги Клинтон живут почти 20 лет его купили в 1999 году за $1,7 млн. В августе 2016 года они приобрели за $1,6 млн соседний дом.

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Обновлено в 02:01 Возгорание произошло на втором этаже в здании, где размещается Секретная служба, и его быстро ликвидировали. 

Обновлено в 03:41 Он заверил, что пожар не повредил дом американских политиков, которых в то время не было дома.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Нью-Йорке в доме супругов Клинтон произошел пожар»
Фото В доме Клинтонов произошел пожар
Фото В Нью-Йорке в доме супругов Клинтон произошел пожар
Фото В доме супругов Клинтон произошел пожар
Фото В доме четы Клинтон произошел пожар
Фото В резиденции супругов Клинтон произошел пожар
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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.01.18, 23:19 В городе Ньюкасл (США) произошел пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон. Об этом сообщает местное издание Lohud.Как сообщается, возгорание началось в спальне дома и пожар был оперативно потушен. Подробности…
Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 23:51 В американском городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, в доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари произошел пожар, передает местное издание Lohud.
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.01.18, 02:01 В городе Чаппаква, штат Нью-Йорк на территории резиденции экс-президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари Клинтон произошел пожар. Об этом сообщает Lohud. Возгорание произошло на втором этаже в здании,…
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