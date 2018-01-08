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Общество
Politeka Politeka · · Обновлено в 20:52
В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа

В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа (26 новостей и 2 видео)

«На месте уже работают бригады пожарных»

В Нью-Йорке загорелся знаменитый небоскреб Trump Tower, который принадлежит президенту США Дональду Трампу По сообщениям местных СМИ, пожар произошел на крыше 58-этажного здания. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Дым было видно издалека по всей 57-й улице в центре Манхэттена. О жертвах пока ничего не известно. Пожарные провели эвакуацию здания. Trump Tower -это ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:26 Усик мечтает провести поединок с Энтони Джошуа. (видео)

Обновлено в 20:52 На месте происшествия работали несколько пожарных команд. «Пожар (произошел — ред.) в многоквартирном доме (Trump Tower) в системе вентиляции», — сообщается в Twitter службы.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа»
Фото В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа
Фото В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа
Фото В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа
Фото В Нью-Йорке произошел пожар на небоскребе Trump Tower - видео
Фото В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа: опубликовано видео
Фото В США горел небоскреб Трампа, фото, видео (видео) (фото)
Фото В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа: эффектное видео
Фото В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа с его резиденцией
Фото В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа
Фото Сын Трампа прокомментировал пожар в небоскребе отца
Фото Во время пожара в башне Трампа пострадали двое - СМИ
Фото Сын Трампа прокомментировал пожар в небоскребе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  08.01.18, 15:03 По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 15:11 В Нью-Йорке начался пожар на верхушке небоскреба Trump Power. Об этом сообщает американский телеканал NBC. Как заявили в полиции, экстренные службы оперативно отреагировали на возгорании и начали ликвидацию…
УНН УНН  ·  08.01.18, 15:18 В Нью-Йоркуe 58-этажной башне Трампа вспыхнул пожар. Об этом сообщает The Mirror.На видео видно, как дым идет из крыши здания. На месте работают пожарные. На данный момент информации о пострадавших нет.…
MIGnews MIGnews  ·  08.01.18, 15:28 В США произошло возгорание на крыше небоскреба Трамп-тауэр, в результате которого, предварительно, никто не пострадал.
АТН АТН  ·  08.01.18, 15:28 В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар. Об этом сообщает NBC.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  08.01.18, 15:46 В Нью-Йорке начался пожар на крыше небоскреба Trump Tower.
Cxid.info Cxid.info  ·  08.01.18, 15:53 08.01.2018 15:53:00 • Новости в МиреКого назовут виновным? Путин, Ын или Хиллари?Подробнее...
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.01.18, 15:59 В понедельник, 8 января, в небоскребе Trump Tower произошел пожар. Тушить возгорание прибыли несколько пожарных расчетов...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 16:08 Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
Главред Главред  ·  08.01.18, 16:17 Самого Трампа на момент пожара в своей экс-резиденции не было. (видео) (фото)
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 16:18 На месте уже работают бригады пожарных
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.18, 16:23 Два человека были травмированы при возгорании на крыше здания Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке, сообщает в понедельник Эн-Би-Си со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка.
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 16:25 В результате возгорания пострадали два человека.
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 16:39 В здании Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке возникло возгорание. Об этом сообщает в понедельник телеканал Эн-би-си. Пожарные приступили к тушению огня. По данным источника телеканала в полиции, возгорание…
Факты Факты  ·  08.01.18, 16:45 Пострадали два человека
Фокус Фокус  ·  08.01.18, 16:49 В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар.  Об этом сообщает NBC.  На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается. …
РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.18, 16:59 В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание. В результате пожара пострадали по меньшей мере двое людей, передает Reuters.в Частности указано, что эвакуация здания из-за пожара не проводилась,…
Униан Униан  ·  08.01.18, 17:00 Он похвалил городских пожарных, назвав их «настоящими героями»
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 17:00 По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание в системе кондиционирования воздуха. . Во время пожара на крыше здания Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке пострадали два человека. Об…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 17:20 В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар.
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 17:27 Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что ее сотрудники находятся на месте возгорания в Трамп-тауэр.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  08.01.18, 19:35 В результате инцидента по предварительным данным два человека получили травмы. Как сообщает Reuters, эвакуация людей из здания из-за возгорания не проводилась. Пожарные приступили к тушению огня. Вместе…
Главред Главред  ·  08.01.18, 20:26 Усик мечтает провести поединок с Энтони Джошуа. (видео)
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.18, 20:52 Пожарные устранили возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщает пожарная служба Нью-Йорка в Twitter. На месте происшествия работали несколько пожарных команд. «Пожар (произошел — ред.)…
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