В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа (26 новостей и 2 видео) «На месте уже работают бригады пожарных»

В Нью-Йорке загорелся знаменитый небоскреб Trump Tower, который принадлежит президенту США Дональду Трампу По сообщениям местных СМИ, пожар произошел на крыше 58-этажного здания. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Дым было видно издалека по всей 57-й улице в центре Манхэттена. О жертвах пока ничего не известно. Пожарные провели эвакуацию здания. Trump Tower -это ... Источник: Политека.

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Обновлено в 20:52 На месте происшествия работали несколько пожарных команд. «Пожар (произошел — ред.) в многоквартирном доме (Trump Tower) в системе вентиляции», — сообщается в Twitter службы.