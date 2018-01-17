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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 14:36
· Аннексированный Крым · Войска · Российская Федерация · Российские войска
В обращении Януковича к Путину нет термина "введение войск", - адвокат Сердюк

В обращении Януковича к Путину нет термина "введение войск", - адвокат Сердюк (6 новостей)

«Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича утверждают, что их подзащитный не призывал президента РФ Путина вводить войска в Украину»

Решение Российской Федерации о введении российских войск на территорию Крыма базировалось на обращении экс-президента Украины Виктора Януковича к российской стороне. Об этом заявил свидетель стороны обвинения, бывший министр иностранных дел, действующий посол Украины в Польше ...

Обновлено в 13:25 Дещица во время заседания суда по делу о госизмене Януковича подчеркнул, что действия военных России можно охарактеризовать как агрессию против Украины.

Обновлено в 14:36 По его словам, никаких конфликтных ситуаций с экс-президентом у него не было.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 11:14 Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, суд заслушивает посла Украины в Польше Богдана Дещицу.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 12:23 Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 с призывом ввести войска в Украину было попыткой оправдать агрессию России в Крыму.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.01.18, 12:54 Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича утверждают, что их подзащитный не призывал президента РФ Путина вводить войска в Украину.
Униан Униан  ·  17.01.18, 13:25 Дещица во время заседания суда по делу о госизмене Януковича подчеркнул, что действия военных России можно охарактеризовать как агрессию против Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.01.18, 14:36 Оболонский районный суд Киева сегодня, 17 января, допросил посла в Польше, бывшего министра иностранных дел Андрея Дещицу по делу экс-президента Виктора Януковича, сообщают Українські Новини. Как отмечается,…
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