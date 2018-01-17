В обращении Януковича к Путину нет термина "введение войск", - адвокат Сердюк (6 новостей) «Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича утверждают, что их подзащитный не призывал президента РФ Путина вводить войска в Украину»

Решение Российской Федерации о введении российских войск на территорию Крыма базировалось на обращении экс-президента Украины Виктора Януковича к российской стороне. Об этом заявил свидетель стороны обвинения, бывший министр иностранных дел, действующий посол Украины в Польше ...

Обновлено в 13:25 Дещица во время заседания суда по делу о госизмене Януковича подчеркнул, что действия военных России можно охарактеризовать как агрессию против Украины.

Обновлено в 14:36 По его словам, никаких конфликтных ситуаций с экс-президентом у него не было.