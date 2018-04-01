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В Одессе фрагмент фасада здания упал на человека: опубликовано фото (4 новости) «Получив травму головы мужчина потерял сознание»

В воскресенье, 1 апреля, в центре Одессы из-за сильного ветра с фасада здания упал камень. Этот камень попал в прохожего мужчину, в результате чего тот потерял сознание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Рядом с местом происшествия проводили патрулирование бойцы Нацгвардии. Они мгновенно оттянули мужчину на безопасное расстояние, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Полицейские загородили место инцидента и контролируют ситуацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновлено в 18:48 Первую помощь пострадавшему оказали патрульные полицейские.