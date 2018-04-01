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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 18:48
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В Одессе фрагмент фасада здания упал на человека: опубликовано фото

В Одессе фрагмент фасада здания упал на человека: опубликовано фото (4 новости)

«Получив травму головы мужчина потерял сознание»

В воскресенье, 1 апреля, в центре Одессы из-за сильного ветра с фасада здания упал камень. Этот камень попал в прохожего мужчину, в результате чего тот потерял сознание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Рядом с местом происшествия проводили патрулирование бойцы Нацгвардии. Они мгновенно оттянули мужчину на безопасное расстояние, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Полицейские загородили место инцидента и контролируют ситуацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновлено в 18:48 Первую помощь пострадавшему оказали патрульные полицейские.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 16:54 Получив травму головы мужчина потерял сознание.
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 17:55 В Одессе во время празднования "Юморины 2018" на одного из участников упал фрагмент фасада дома.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.04.18, 18:48 Первую помощь пострадавшему оказали патрульные полицейские.
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