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В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров

В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров (4 новости)

«В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров»

В Одессе эвакуировали людей из двух торговых центров после информации о минировании.

В 11:00 на "102" поступило анонимное сообщение о заминировании двух ювелирных магазинов в разных районах города. Неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре "Панорама" на Независимости в Киевском районе, и на Днепропетровской дороге в Суворовском районе.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ДСНС, кинологи. Прибыли машины скорой помощи.

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В Приморском районе Одессы правоохранителям удалось освободить женщину, которую похитили неизвестные. Об этом сообщил советник руководителя областного управления полиции Руслан Форостяк.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров»
Фото В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров
Фото В Одессе сообщили о заминировании двух торговых центров
Фото Два торговых центра эвакуировали после объявления о заминировании
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  31.12.17, 15:33 На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 15:43 В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 16:48 На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.
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