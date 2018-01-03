В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину (3 новости) «Сегодня утром на территории ипподрома обнаружили труп молодого человека. Как сообщили 048 в пресс-службе полиции, предварительно произошел суицид. Парень покончил…»

В среду, 3 января, в Одессе утром на ипподроме нашли тело молодого человека. Об этом заявили в УНН, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции по Одесской области.

Как было предварительно установлено, мужчина совершил самоубийство.

Сейчас на месте суицида продолжает работу следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции по области. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Неизвестные в балаклавах пытались захватить территорию военного объекта…

Ранее мы сообщали, что самоубийца убил ребенка‍ в Запорожье, выбросившись с 8-го этажа. Он упал на ребенка, который входил из родъезда вместе с отцом. От полученных травм мальчик скончался.