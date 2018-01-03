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В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину

В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину (3 новости)

«Сегодня утром на территории ипподрома обнаружили труп молодого человека. Как сообщили 048 в пресс-службе полиции, предварительно произошел суицид. Парень покончил…»

В среду, 3 января, в Одессе утром на ипподроме нашли тело молодого человека. Об этом заявили в УНН, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции по Одесской области.

Как было предварительно установлено, мужчина совершил самоубийство.

Сейчас на месте суицида продолжает работу следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции по области. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Ранее мы сообщали, что самоубийца убил ребенка‍ в Запорожье, выбросившись с 8-го этажа. Он упал на ребенка, который входил из родъезда вместе с отцом. От полученных травм мальчик скончался.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину»
Фото Полиция подтвердила факт суицида на одесском ипподроме
Фото В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину
Фото Парень покончил с собой на ипподроме в Одессе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
048.ua 048.ua  ·  03.01.18, 12:19 Сегодня утром на территории ипподрома обнаружили труп молодого человека. Как сообщили 048 в пресс-службе полиции, предварительно произошел суицид. Парень покончил жизнью, повесившись. В данный момент…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.01.18, 13:40 Утром 3 января на одесском ипподроме обнаружили бездыханное тело молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области. Предварительно установлено, что мужчина покончил…
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