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В Одессе охранник не пережил гибели своего пса

В Одессе охранник не пережил гибели своего пса (4 новости)

«На территории Одессы работающий охранником мужчина умер после того, как догхантеры отравили его собаку»

В Одессе произошла настоящая трагедия. Умер Анатолий Семенович Осиний, который работал охранником рынка. Его собаку Шарика, которого он опекал, отравили догхантеры. Мужчина пытался спасти животное, хотел отвезти его в ветеринарную клинику, но не успел. Во время пути ему стало плохо и он скончался. Об этой истории рассказала на своей странице в Facebook.

"Догхантеры убивают не только собак, на их мерзких руках жизни людей, в чьих смертях они виновны! Нет слов, чтобы передать всю ярость и боль от истории Анатолия и его собаки Шарика, которая произошла в Одессе 2.04.2018

Анатолий Семенович Осиний, 1959 года рождения, работал охранником на рынке Меркурий (поселок Котовского). С ним на дежурстве находилась его маленькая рыжая собака Шарик. Для одинокого пожилого человека Шарик многие годы был четверолапыми родным другом, радостью в жизни, любимым и единственным.

Мрази, именуемые себя догхантерами, дали яд безобидной небольшой собаке, исподтишка, подло, зная, что собака хозяйская. Когда Анатолий увидел, что Шарик забился в конвульсиях и заскулил от нестерпимой боли, он схватил его на руки и побежал к выходу с рынка, чтобы успеть в ветеринарную клинику. По словам очевидцев пожилой Анатолий плакал и прижимал к себе Шарика, и в этот момент случилось страшное", - написала Юлия.

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К несчастью, мужчину спасти не удалось, у него диагностировали инсульт, а Шарик выжил.

"Ему стало плохо, он вначале прислонился к забору, потом упал. Сбежались люди, все кричали, вызвали "скорую". Анатолий лежал неподвижно и рядом, на траве лежала его собака....Скорая доставила Анатолия в реанимацию областной больницы с диагнозом "геморагический инсульт, кома", в тяжелейшем состоянии. Он был помещен в отделение интенсивной терапии сосудисто-мозговых нарушений, на 3 этаже Областной больницы на ул.Заболотного. Собаку Шарика отвезла в клинику "Абсолют" девушка Александра, собаку прокапали (В6, глюкоза, но-шпа и тд) и оказали срочную помощь. Шарик жив, хоть и сильно пострадала печень, проблемы с координацией", - рассказала волонтер.

Скриншот (Юля Джулиан/Facebook)

Юлия возмутилась тем, что догхантеров так никто и не наказывает, а они кичатся убийствами животных.

Анатолий Семенович Осиний умер 03.04.2018 года, около 22 часов в реанимации,не приходя в сознание...Умер, спасая своего любимого друга от отравления. Эта смерть на руках тех циничных гнид, которые безнаказанно кичатся своими убийствами и издевательствами над животными. Вина за эту смерть и на тех, кто потворствует садистам и живодерам. Анатолию Семеновичу Осинию светлая память....Он был человеком с добрым сердцем. И его смерть- это убийство...", - подытожила волонтер.

Скриншот (Юля Джулиан/Facebook)

Как ранее сообщалось, в Бердянске выявили массовое убийство собак.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 19:22 Мужчина, неся несчастное животное в ветеринарную клинику так распереживался, что у него случился инсульт.
MIGnews MIGnews  ·  05.04.18, 19:53 На территории Одессы работающий охранником мужчина умер после того, как догхантеры отравили его собаку.
UAinfo UAinfo  ·  05.04.18, 20:49 Нет слов, чтобы передать всю ярость и боль от истории Анатолия и его собаки Шарика, которая произошла в Одессе
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