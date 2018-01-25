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В Одессе появится «скорая помощь» для бездомных животных

В Одессе появится «скорая помощь» для бездомных животных (5 новостей)

«Скорую помощь для животных и фельдшерскую службу прикрепят к службе отлова животных»

Департамент экологии Одесского горсовета готовится реализовать совместную с зоозащитными организациями программу, согласно которой в городе появится неотложка для животных.

Как сообщила в ходе брифинга директор департамента Валентина Дацюк, речь идет о работе одной машины, в которой будет находиться дежурный фельдшер.

"Если животное попало в беду, то неотложка прибудет на место и окажет первую помощь. Если же повреждения более серьезные, отправят в ветеринарную клинику, с которой есть договор", — отметила чиновница и добавила, что в проекте активное участие будут принимать и волонтеры.

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Отметим, данный проект профинансируют в рамках целевой городской программы и потратят на него 600 тысяч гривен.

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Униан Униан  ·  25.01.18, 14:30 Травмированным животным будут помогать на месте или доставлять в ветеринарные клиники.
MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 15:32 Скорую помощь для животных и фельдшерскую службу прикрепят к службе отлова животных.
MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 15:32 Скорую помощь для животных и фельдшерскую службу прикрепят к службе отлова животных.
Первый городской Первый городской  ·  25.01.18, 15:54 Из городского бюджета выделят 600 тысяч гривен на автомобиль для оказания медицинской помощи бездомным животным.
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