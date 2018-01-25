В Одессе появится «скорая помощь» для бездомных животных (5 новостей) «Скорую помощь для животных и фельдшерскую службу прикрепят к службе отлова животных»

Департамент экологии Одесского горсовета готовится реализовать совместную с зоозащитными организациями программу, согласно которой в городе появится неотложка для животных.

Как сообщила в ходе брифинга директор департамента Валентина Дацюк, речь идет о работе одной машины, в которой будет находиться дежурный фельдшер.

"Если животное попало в беду, то неотложка прибудет на место и окажет первую помощь. Если же повреждения более серьезные, отправят в ветеринарную клинику, с которой есть договор", — отметила чиновница и добавила, что в проекте активное участие будут принимать и волонтеры.

В палаточном городке 92-й ОМБр при пожаре пострадали четверо резервистов

Отметим, данный проект профинансируют в рамках целевой городской программы и потратят на него 600 тысяч гривен.