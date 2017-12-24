В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских (6 новостей и 2 видео) «В машине с ней находился ребенок»

Женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и лезла в драку. (видео)

Обновлено в 21:43 Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине,…

Обновлено в 22:25 Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.