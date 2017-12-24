  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских
Украина
Главред Главред · · Обновлено в 22:25
· Видео · Полиция
В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских

В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских (6 новостей и 2 видео)

«В машине с ней находился ребенок»

Женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и лезла в драку. (видео)

Обновлено в 21:43 Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине,…

Обновлено в 22:25 Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских»
Фото В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских
Фото Задержанная пьяной за рулем одесская чиновница с матом набросилась на полицейских (видео)
Фото В Одессе пьяная чиновница ездила по городу и "посылала" полицейских
Фото Пьяная сотрудница одесской мэрии рассекала за рулем и нападала на полицейских
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  24.12.17, 15:30 В машине с ней находился ребенок
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.17, 21:43 В Одессе задержали сотрудницу мэрии, которая пьяной ездила за рулем по городу в эту субботу, 23 декабря, сообщает "Думская". Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  24.12.17, 22:25 Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. В субботу, 23 декабря, в Одессе поймали пьяную сотрудницу мэрии, которая находилась за рулем.Об этом передает "Думская".Женщина ехала за рулем автомобиля…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских

В Одессе пьяная сотрудница мерии рассекала за рулем по городу…
В Словакии попал в ДТП микроавтобус с украинцами

В Словакии попал в ДТП микроавтобус с украинцами
НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста

НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве…
&quot;Национальный корпус&quot; сорвал пленум комсомольцев в Киеве

"Национальный корпус" сорвал пленум комсомольцев в Киеве
Украинцев предупредили о лавинах в Карпатах

Украинцев предупредили о лавинах в Карпатах
Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец &amp;#8203;&amp;#8203;ВСУ погиб

Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец ​​ВСУ…
Киевляне отомстили водителю иномарки, который заблокировал движение троллейбусов в центре города

Киевляне отомстили водителю иномарки, который заблокировал движение троллейбусов в центре…
11 обстрелов: боевики палят из минометов, артиллерии и танков

11 обстрелов: боевики палят из минометов, артиллерии и танков
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Генштабе опровергли информацию об украинском военнослужащем, сбежавшем в РФ

В Генштабе опровергли информацию об украинском военнослужащем, сбежавшем в РФ
&quot;Щелкнули по носу ФСБ&quot;. СМИ рассказали, что стоит за задержанием Ежова (видео)

"Щелкнули по носу ФСБ". СМИ рассказали, что стоит за задержанием…
Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі $5,39 млрд

Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі $5,39 млрд
Пора в Реал: Коноплянка проводит отпуск в компании Зидана

Пора в Реал: Коноплянка проводит отпуск в компании Зидана
В России толпа Саакашвили устроила забег на зло Путину: яркое фото

В России толпа Саакашвили устроила забег на зло Путину: яркое…
Саудовская Аравия отказала израильским шахматистам в визах для участия в чемпионате мира

Саудовская Аравия отказала израильским шахматистам в визах для участия в…
Ндиайе покинул Черноморец

Ндиайе покинул Черноморец
Видеофутзал: обзоры матчей 14 тура чемпионата Экстра-лиги

Видеофутзал: обзоры матчей 14 тура чемпионата Экстра-лиги
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.