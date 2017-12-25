В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет

В Одессе водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.
Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения.
Обновлено в 23:18 Водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы. Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного ...
Обновлено в 23:25 В понедельник, 25 декабря, в Одессе задержали пьяного водителя, который на своем автомобиле "Peugeot" собирался заехать в супермаркет.