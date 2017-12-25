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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:25
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В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет

В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет (9 новостей и 1 видео)

«26-летний водитель на Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ»

В Одессе водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения.

Обновлено в 23:18 Водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы. Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного ...

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Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе в Москве

Обновлено в 23:25 В понедельник, 25 декабря, в Одессе задержали пьяного водителя, который на своем автомобиле "Peugeot" собирался заехать в супермаркет.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет»
Фото В Одессе пьяный водитель пытался заехать на машине в супермаркет
Фото В Одессе пьяный водитель пытался на авто заехать в супермаркет, после чего устроил ДТП
Фото Пьяный водитель попытался заехать в одесский супермаркет
Фото В Одессе неадекватный водитель пытался заехать в супермаркет
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Новое Время Новое Время  ·  25.12.17, 21:58 В понедельник, 25 декабря, в Одессе патрульные задержали нетрезвого водителя, который пытался на автомобиле Peugeot заехать в супермаркет, после чего столкнулся с другой машиной
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  25.12.17, 22:16 В Одессе патрульные задержали нетрезвого водителя, который пытался заехать в супермаркет, а затем столкнулся с другой машиной. Об этом сообщает патрульная полиция города на странице в социальной сети…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.12.17, 22:18 26-летний водитель на Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ.
Сегодня Сегодня  ·  25.12.17, 22:29 Мужчина разбил витрину магазина, а после аварии – скрылся с места. В Одессе сегодня утром пьяный водитель Peugeot ударил "Жигули" и попытался заехать на своем автомобиле в супермаркет. Нарушителя…
Хвиля Хвиля  ·  25.12.17, 23:18 Водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной…
Апостроф Апостроф  ·  25.12.17, 23:25 В понедельник, 25 декабря, в Одессе задержали пьяного водителя, который на своем автомобиле "Peugeot" собирался заехать в супермаркет.
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В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет

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