В Одессе пьяный водитель пытался заехать в супермаркет (9 новостей и 1 видео) «26-летний водитель на Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ»

В Одессе водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения.

Обновлено в 23:18 Водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы. Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного ...

Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе в Москве

Обновлено в 23:25 В понедельник, 25 декабря, в Одессе задержали пьяного водителя, который на своем автомобиле "Peugeot" собирался заехать в супермаркет.