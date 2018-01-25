В Одессе у депутата в помощниках появился Дарт Вейдер (5 новостей) «Удостоверение Вейдер Дарта Александровны действительно до 1 января 2020 года»

В міській раді Одеси відтепер на посаді помічниці депутата працюватиме Вейдер Дарт Олександрівна. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела у муніципалітеті.

Посвідчення на ім'я центрального песонажа кіноепопеї «Зоряні війни» Дарта Вейдера підписав вчора секретар зборів Олексій Потапський.

Нагадаємо, 19 січня в центрі Одеси у поліцейських стріляв член «партії Сталіна», який в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

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Обновлено в 18:25 Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии Доверяй делам и по совместительству императора Палпатина.Об этом сообщает Думская в четверг, 25 января.Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны подписал секретарь собрания Алексей ПотапскийДокумент действителен…

Обновлено в 18:48 Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии «Доверяй делам» и по совместительству императора Палпатина. Об этом передает Думская. Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны секретарь собрания Алексей Потапский подписал вчера, сообщили источники в муниципалитете.