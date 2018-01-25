  1. Главная
  2. Новости
  3. В Одессе у депутата в помощниках появился Дарт Вейдер
Главком Главком · · Обновлено в 18:48
В Одессе у депутата в помощниках появился Дарт Вейдер

В Одессе у депутата в помощниках появился Дарт Вейдер (5 новостей)

«Удостоверение Вейдер Дарта Александровны действительно до 1 января 2020 года»

В міській раді Одеси відтепер на посаді помічниці депутата працюватиме Вейдер Дарт Олександрівна. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела у муніципалітеті.

Посвідчення на ім'я центрального песонажа кіноепопеї «Зоряні війни» Дарта Вейдера підписав вчора секретар зборів Олексій Потапський.

Нагадаємо, 19 січня в центрі Одеси у поліцейських стріляв член «партії Сталіна», який в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте
Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов Рютте

Обновлено в 18:25 Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии Доверяй делам и по совместительству императора Палпатина.Об этом сообщает Думская в четверг, 25 января.Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны подписал секретарь собрания Алексей ПотапскийДокумент действителен…

Обновлено в 18:48 Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии «Доверяй делам» и по совместительству императора Палпатина. Об этом передает Думская. Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны секретарь собрания Алексей Потапский подписал вчера, сообщили источники в муниципалитете.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе у депутата в помощниках появился Дарт Вейдер»
Фото Дарт Вейдер сменил пол и стал помощником одесского депутата
Фото В Одессе у депутата в помощниках появился Дарт Вейдер
Фото В одеській міськраді працюватиме Дарт Вейдер
Фото В Одессе Дарт Вейдер стала помощником депутата (ФОТО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.01.18, 17:08 Удостоверение Вейдер Дарта Александровны действительно до 1 января 2020 года.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 17:50 В Одессе помощником депутата горсовета Дмитрия Палпатина от партии "Доверяй делам" стала консультант под именем Дарт Вейдер. 24 января соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны подписал…
Facenews Facenews  ·  25.01.18, 18:25 Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии Доверяй делам и по совместительству императора Палпатина.Об этом сообщает Думская в четверг, 25 января.Соответствующее…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.01.18, 18:48 Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии «Доверяй делам» и по совместительству императора Палпатина. Об этом передает Думская. Соответствующее удостоверение…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии

Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии
Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в центре Киева

Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в…
Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности

Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности
Людям не помешало бы избавиться от зависти

Людям не помешало бы избавиться от зависти
Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на…
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
В ГПУ сообщили о задержании шести злоумышленников, которые подозреваются в убийстве советника главы &quot;Укрспирта&quot; Панкова и подготовке покушения на Авакова

В ГПУ сообщили о задержании шести злоумышленников, которые подозреваются в…
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.