В Одессе задержали врача, который за 1000 долларов хотел поместить пожилого мужчину в психбольницу

Медик попалась на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, медицинский работник коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала тысячу долларов США, а взамен предлагала поместить человека в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.
Против нее открыто уголовное дело по статье Подкуп сотрудника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством Уголовного Кодекса Украины.
Обновлено в 12:04 По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.354 Уголовного кодекса Украины.
Обновлено в 13:15