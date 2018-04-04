Сегодня в 13:10

В Одессе задержали врача, который за 1000 долларов хотел поместить пожилого мужчину в психбольницу (5 новостей) «Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области»

Медик попалась на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, медицинский работник коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала тысячу долларов США, а взамен предлагала поместить человека в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.

Против нее открыто уголовное дело по статье Подкуп сотрудника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством Уголовного Кодекса Украины.

Обновлено в 12:04 По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.354 Уголовного кодекса Украины.

Обновлено в 13:15