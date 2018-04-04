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Общество
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 13:15
· Коммунальное предприятие · Взятка · Пресс-служба · Область
В Одессе задержали врача, который за 1000 долларов хотел поместить пожилого мужчину в психбольницу

В Одессе задержали врача, который за 1000 долларов хотел поместить пожилого мужчину в психбольницу (5 новостей)

«Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области»

Медик попалась на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, медицинский работник коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала тысячу долларов США, а взамен предлагала поместить человека в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.

Против нее открыто уголовное дело по статье Подкуп сотрудника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством Уголовного Кодекса Украины.

Обновлено в 12:04 По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.354 Уголовного кодекса Украины.

Обновлено в 13:15

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 10:43 Врач государственного медучреждения в Константиновке уличен в получении неправомерной выгоды в сумме 500 долларов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Первый городской Первый городской  ·  04.04.18, 11:10 Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 11:19 Правоохранители уличили в коррупционной деятельности врача Одесского областного медицинского центра психического здоровья.
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 12:04 По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.354 Уголовного кодекса Украины.
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