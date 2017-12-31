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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:54
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В Одессе зарезали фельдшера &quot;скорой&quot;

В Одессе зарезали фельдшера "скорой" (13 новостей)

«Злоумышленники позарились на зарплату медика»

Трое злоумышленников убили мужчину, который пытался снять деньги с банкомата.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

"Убийство произошло в Суворовском районе. По горячим следам задержаны трое злоумышленников, которые зарезали молодого 35-летнего мужчину. Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезанная подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - отметил Головин.

Сейчас выясняются все обстоятельства убийства. В свою очередь, коллеги погибшего уточнили, что Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции в бригаде скорой помощи.

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Обновлено в 14:21 Об этом сообщил начальник ГУНП Дмитрий Головин, передает местное издание "Думская".

Обновлено в 14:54 Злоумышленники позарились на зарплату медика.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессе зарезали фельдшера "скорой"»
Фото На Котовского в Одессе убили фельдшера скорой
Фото В Одессе зарезали фельдшера "скорой"
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