В одесских вузах каникулы продлили до весны

В высших учебных заведениях Одессы объявлены каникулы до конца февраля. Таким способом их руководство намерено сэкономить средства на отоплении.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются», –; рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
В вузе отметили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.
Также каникулы объявлены в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других.
Обновлено в 11:54