В одесских вузах каникулы продлили до весны (4 новости) «Долгие зимние каникулы помогают сэкономить средства на отоплении»

В высших учебных заведениях Одессы объявлены каникулы до конца февраля. Таким способом их руководство намерено сэкономить средства на отоплении.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются», –; рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

В вузе отметили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

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Также каникулы объявлены в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других.

Обновлено в 11:54