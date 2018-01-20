В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ

Самолет по маршруту "Киев – Херсон" (авиакомпания "Международные авиалинии Украины", МАУ, Киев) 19 января приземлился в аэропорту Одессы из-за непогоды.

Обновлено в 14:08 Причиной аварийной посадки стала туманная погода.

Обновлено в 16:41 В комментарии изданию «НикВести» один из пассажиров самолета сообщил, что на борту авиалайнера находилось 50 человек, а проблему с посадкой в аэропорту Херсона сначала объяснили тем, что там туман, но в Одессе было озвучено, что в Херсоне самолет не мог выпустить одно из шасси.