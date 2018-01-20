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Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 16:41
· Самолет · Январь
В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ

В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ (8 новостей)

«Причиной аварийной посадки стала туманная погода»

Самолет по маршруту "Киев – Херсон" (авиакомпания "Международные авиалинии Украины", МАУ, Киев) 19 января приземлился в аэропорту Одессы из-за непогоды.

Обновлено в 14:08 Причиной аварийной посадки стала туманная погода.

Обновлено в 16:41 В комментарии изданию «НикВести» один из пассажиров самолета сообщил, что на борту авиалайнера находилось 50 человек, а проблему с посадкой в аэропорту Херсона сначала объяснили тем, что там туман, но в Одессе было озвучено, что в Херсоне самолет не мог выпустить одно из шасси.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ»
Фото Самолет рейса "Киев – Херсон" 19 января сел в Одессе из-за сложных погодных условий
Фото Из-за непогоды самолет рейса Киев-Херсон совершил аварийную посадку
Фото Самолет украинских международных авиалиний совершил аварийную посадку
Фото Из-за непогоды самолет рейса Киев-Херсон совершил аварийную посадку
Фото Самолет «Киев – Херсон» совершил аварийную посадку в Одессе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  20.01.18, 13:15 В авиакомпании утверждают, что с самолетом все нормально.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.01.18, 13:42 В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что посадку в аэропорту Одессы самолет рейса PS045 "Киев – Херсон" совершил из-за плохих погодных условий в Херсоне.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.01.18, 13:48 Самолет рейса Киев-Херсон Международных авиалиний Украины совершил аварийную посадку в Одессе из-за сложных погодных условий. Самолет вылетел из аэропорта Борисполь в 20:44 и в 21:45 должен был приземлиться…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  20.01.18, 13:59 Пассажирский самолет, который совершал 19 января рейс из Киева в Херсон, не смог приземлиться в 21.45 в аэропорту места назначения и совершил аварийную посадку в Одессе.
Униан Униан  ·  20.01.18, 14:08 Причиной аварийной посадки стала туманная погода.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  20.01.18, 16:41 Пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины, 19 января совершавший рейс «Киев – Херсон», не смог приземлится в 21:45 в аэропорту Херсона и совершил аварийную посадку в Одессе. Об…
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