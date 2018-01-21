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· Область · Линии электропередач
В Одесской области в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач

В Одесской области в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач (4 новости)

«В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач»

На Одесщине в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач.

Обновлено в 02:00

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одесской области в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач»
Фото В Одесской области в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач
Фото В Одесской области повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач
Фото В Одесской области стихия повредила 1100 опор воздушных линий электропередач
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.01.18, 21:07 В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач, сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на главу ОГА Максима Степанова.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 00:08 В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  22.01.18, 02:00 На данный момент ситуация остается сложной. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации. При этом глава ОГА…
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