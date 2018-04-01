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Происшествия
УНН УНН · · Обновлено в 22:20
· Пассажиры · Пресс-служба · Лифт · Жилой дом
В одной из многоэтажек Киева оборвался лифт с пассажиром внутри

В одной из многоэтажек Киева оборвался лифт с пассажиром внутри (12 новостей)

«Кабина упала с высоты третьего этажа»

Сегодня, в одном из жилых домов, расположенного в Деснянскои районе Киева оборвался лифт с пассажиром внутри. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По предварительной информации, сегодня, около 16:00, в Деснянском районе Киева оборвался лифт, в котором в то время находился мужчина, 1956 года рождения. На месте происшествия прибыли врачи, но человек отказался от госпитализации. Предварительно известно, что лифт падал с 3 этажа", - сообщили в пресс-службе.

Устанавливаются все подробности.

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Обновлено в 22:19 Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Обновлено в 22:20 Лифтовая кабина с мужчиной внутри упала с высоты третьего этажа.

ФОТО К НОВОСТИ: «В одной из многоэтажек Киева оборвался лифт с пассажиром внутри»
Фото ЧП в киевской многоэтажке: оборвался лифт с пассажиром
Фото В одной из многоэтажек Киева оборвался лифт с пассажиром внутри
Фото В Киеве упал лифт с человеком внутри
Фото В Деснянском районе Киева оборвался лифт с пассажиром
Фото В Киеве оборвался лифт с пассажиром внутри
Фото В киевской многоэтажке оборвался лифт с человеком внутри
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Униан Униан  ·  01.04.18, 22:20 Лифтовая кабина с мужчиной внутри упала с высоты третьего этажа.
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