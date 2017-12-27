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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 00:42
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В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, есть жертвы

В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, есть жертвы (17 новостей и 2 видео)

«Предположительно, очагом стала камера хранения»

В среду, 27 декабря, вечером в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина произошел взрыв, в результате которого пострадали трое человек.

Обновлено в 21:55 Об этом передает Depo.ua со ссылкой на местные СМИ. Как сообщают местная полиция и пожарные, над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей. #BreakingNews огромные #explosion in @COFCOINTL plant in #Argentina #agro #news @UK_COFCO @NideraSemillas…

Обновлено в 00:42 — Luis Alvarado Day (@LuisAlvaradoDay) 27 декабря 2017 г.

ФОТО К НОВОСТИ: «В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, есть жертвы»
Фото В Санкт-Петербурге прогремел взрыв: есть пострадавшие
Фото В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие
Фото В супермаркете Питера прогремел взрыв, есть пострадавшие: фото и видео с места происшествия (видео) (фото)
Фото В супермаркете в Петербурге взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами
Фото Взрыв в Петербурге: бомбу начинили поражающими элементами
Фото По предварительной оценке взрывотехников, в супермаркете в Санкт-Петербурге взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами
Фото В супермаркете в Петербурге взорвалась самодельная бомба
Фото В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв
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Обозреватель Обозреватель  ·  27.12.17, 18:44 Предположительно, очагом стала камера хранения
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.17, 19:12 В Санкт-Петербурге вечером в среду, 27 декабря, прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает Фонтанка.ру. Издание отмечает, что в результате взрыва…
Facenews Facenews  ·  27.12.17, 19:35 Взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток", расположенного на площади Калинина, была задета одна из касс, сообщает "Фонтанка".В супермаркете в Санкт-Петербурге в среду, 27 декабря, произошел…
Главред Главред  ·  27.12.17, 19:41 По предварительной оценке взрывотехников, в здании сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. (видео) (фото)
Хвиля Хвиля  ·  27.12.17, 19:55 В супермаркете в Петербурге взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК.…
Факты Факты  ·  27.12.17, 20:14 Пострадали десять человек
Канал 112 Канал 112  ·  27.12.17, 20:18 В супермаркете "Перекресток" в Петербурге взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.17, 21:05 В Санкт-Петербурге в супермаркете взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами. Об этом вечером в среду, 27 декабря, сообщили в Следственном комитете России, пишет РИА Новости. "По предварительной…
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 21:31 Руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил, что 10 человек госпитализировали после взрыва в супермаркете "Перекресток" в…
Сегодня Сегодня  ·  27.12.17, 21:41 По предварительным данным, взрыв прогремел в камере хранения. По меньшей мере 10 человек ранены из-за взрыва в супермаркете в российском городе Санкт-Петербург.Информации о погибших нет, десятки людей…
Depo.ua Depo.ua  ·  27.12.17, 21:55 Об этом передает Depo.ua со ссылкой на местные СМИ. Как сообщают местная полиция и пожарные, над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей. #BreakingNews огромные…
Сегодня Сегодня  ·  28.12.17, 00:42 Над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей.. Не менее 17 человек получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале аргентинского…
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