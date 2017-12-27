В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, есть жертвы (17 новостей и 2 видео) «Предположительно, очагом стала камера хранения»

В среду, 27 декабря, вечером в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина произошел взрыв, в результате которого пострадали трое человек.

Обновлено в 21:55 Об этом передает Depo.ua со ссылкой на местные СМИ. Как сообщают местная полиция и пожарные, над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей. #BreakingNews огромные #explosion in @COFCOINTL plant in #Argentina #agro #news @UK_COFCO @NideraSemillas…

Обновлено в 00:42 — Luis Alvarado Day (@LuisAlvaradoDay) 27 декабря 2017 г.