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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:12
· Сепаратизм · Автомобили · Алкогольное опьянение · Область · Январь · Донецкая область · Автомобиль
В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ

В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ (18 новостей)

«После инцидента наблюдатели сразу покинули район патрулирования»

В Макеевке Донецкой области в среду, 3 января, сепаратист в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в четверг, 4 января.

"Находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что являются членами ДНР. Один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ. Вскоре после этого наблюдатели видели, что тот самый мужчина ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии, который был припаркован в 10-15 м от их позиции", – говорится в сообщении.

Автомобиль получил незначительные повреждения.

Наблюдатели сразу же покинули этот район.

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Экс-главу Донетчины уже не подозревают в сепаратизме, дело закрыли

Обновлено в 00:30 Члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они утверждали, что они являются членами "ДНР".

Обновлено в 02:12 Боевик самопровозглашенной "Донецкой народной республики" повредил автомобиль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Макеевке Донецкой области.Об этом говорится в отчете миссии за 3 января, передают Українські Новини."3 января в Макеевке СММ увидела двух явно нетрезвых мужчин, которые утверждали, что они являются членами ДНР, один из которых подошел к членам миссии и сделал агрессивные замечания", - сказано в нем.После этого мужчина ударил пластиковую решетку радиатора автомобиля СММ, припаркованного на расстоянии 10-15 м от членов миссии.Отмечается, что его действия нанесли незначительный ущерб автомобилю.После этого члены патруля немедленно покинули этот район.

ФОТО К НОВОСТИ: «В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ»
Фото Пьяный боевик в оккупированной Макеевке повредил автомобиль миссии ОБСЕ
Фото В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ
Фото На Донбассе пьяный боевик напал на автомобиль наблюдателей ОБСЕ
Фото В Макеевке пьяный сепаратист повредил авто ОБСЕ
Фото Пьяный террорист на Донбассе повредил авто СММ ОБСЕ
Фото Пьяный боевик "ДНР" запинал джип наблюдателей ОБСЕ
Фото В Макеевке боевик повредил автомобиль миссии ОБСЕ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.01.18, 19:49 Боевик ударил ногой пластиковую решетку радиатора автомобиля миссии, припаркованного за 10-15 м от места пребывания наблюдателей.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.01.18, 20:07 Нетрезвый мужчина, утверждающий, что является "членом "ДНР", нанес повреждения автомобилю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной Макеевке
Апостроф Апостроф  ·  04.01.18, 20:27 В оккупированной Макеевке боевик в состоянии алкогольного опьянения ногой проломил решетку автомобиля миссии ОБСЕ.
Новое Время Новое Время  ·  04.01.18, 20:46 В среду, 3 января, в оккупированной террористами "ДНР" Макеевке Донецкой области мужчина повредил автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.01.18, 20:58 После инцидента наблюдатели сразу покинули район патрулирования.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  04.01.18, 21:01 Агрессивный наемник заверил, что является членом террористической "ДНР".
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 21:22 В подконтрольной “ДНР” Макеевке нетрезвый мужчина повредил автомобиль СММ ОБСЕ.
Сегодня Сегодня  ·  04.01.18, 21:25 В СММ ОБСЕ отмечают, что двое мужчин, которые очевидно были пьяны, сами признались, что являлись боевиками. Нападавшие вели себя агрессивно. В подконтрольной боевикам "ДНР" Макеевке пьяные боевики напал…
MIGnews MIGnews  ·  04.01.18, 21:28 Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и утверждал, что является "членом "ДНР".
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.01.18, 21:35 3 января в Макеевке "ДНР"-овец в состоянии алкогольного опьянения ударил ногой автомобиль СММ ОБСЕ.
УНН УНН  ·  04.01.18, 21:49 В подконтрольном "ДНР" городе Макеевка боевик повредил автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января в сайте ОБСЕ."3 января, находясь в Макеевке, члены патруля миссии…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  04.01.18, 22:17 Двое нетрезвых боевиков из "ДНР" нахамили группе наблюдателей ОБСЕ. Также один из них сломал автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Макеевке.В своем отчете на сайте миссии наблюдатели сообщили,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.18, 22:31 В среду, 3 января, в оккупированной Макеевке Донецкой области наемник террористической организации "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ.
ИС ИС  ·  04.01.18, 23:00 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что в оккупированной Макеевке Донецкой области нетрезвый член так называемой "днр" обругал наблюдателей и повредил ногой решетку радиатора их автомобиля.…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.01.18, 23:24 СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  05.01.18, 00:30 Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в четверг, 4 января, на сайте ОБСЕ. Согласно сообщению, 3 января, представители миссии находились в Макеевке. Члены патруля миссии видели двух мужчин,…
Facenews Facenews  ·  05.01.18, 02:12 Боевик самопровозглашенной "Донецкой народной республики" повредил автомобиль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Макеевке Донецкой области.Об…
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