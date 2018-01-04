В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ

В Макеевке Донецкой области в среду, 3 января, сепаратист в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в четверг, 4 января.

"Находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что являются членами ДНР. Один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ. Вскоре после этого наблюдатели видели, что тот самый мужчина ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии, который был припаркован в 10-15 м от их позиции", – говорится в сообщении.

Автомобиль получил незначительные повреждения.

Наблюдатели сразу же покинули этот район.

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Обновлено в 00:30 Члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они утверждали, что они являются членами "ДНР".

Обновлено в 02:12 Боевик самопровозглашенной "Донецкой народной республики" повредил автомобиль специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Макеевке Донецкой области.Об этом говорится в отчете миссии за 3 января, передают Українські Новини."3 января в Макеевке СММ увидела двух явно нетрезвых мужчин, которые утверждали, что они являются членами ДНР, один из которых подошел к членам миссии и сделал агрессивные замечания", - сказано в нем.После этого мужчина ударил пластиковую решетку радиатора автомобиля СММ, припаркованного на расстоянии 10-15 м от членов миссии.Отмечается, что его действия нанесли незначительный ущерб автомобилю.После этого члены патруля немедленно покинули этот район.