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В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений

В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений (4 новости)

«Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности»

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный рассказал о причинах закрытия отделений банка в регионах.

По словам Пышного, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться. «Главный критерий – экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе», – сказал Пышний. Он назвал сеть филиалов, подлежащих закрытию, экономически неэффективной. «Львиная доля отделений «Ощада» находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга», – заявил председатель правления банка. По его словам, отделения нового формата показывают гораздо лучшие экономические результаты. ”За три года мы создали 600 отделений нового формата. В некоторых случаях их эффективность выше в два раза. В среднем в системе они работают на 40% лучше, чем филиалы традиционного формата», – сказал Пышный.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 16:37 Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 17:10 Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности. Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный в интервью Экономической правде. «Главный…
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 19:29 Государственный Ощадбанк закрывает большое количество отделений, учитывая их экономическую эффективность.
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