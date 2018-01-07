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Шоубиз
Politeka Politeka · · Обновлено в 19:23
· Евровидение 2017 · Известная певица
В Париже от рака умерла победительница "Евровидения-1965"

В Париже от рака умерла победительница "Евровидения-1965" (11 новостей и 1 видео)

«В декабре 2017 года она была госпитализирована»

В столице Франции Париже в возрасте 70 лет умерла известная певица Франс Галль Как сообщает Le Figaro, Галль скончалась от онкологии. Состояние здоровья певицы резко ухудшилось в середине декабря прошлого года, ее госпитализировали – в отделение интенсивной терапии в госпитале в Нёйи-сюр-Сен. В последние дни она вообще не приходила в сознание. Отметим, известность к Франс ... Источник: Политека.

Обновлено в 17:41 Победу певица одержала еще в те времена, когда на европейском песенном конкурсе полагалось выступать под аккомпанемент живого оркестра.

Обновлено в 19:23 Отметим, Франс Галль стала победительницей песенного конкурса "Евровидение" в 1965 году, она выступила с песней Poupee de cire, poupee de son, написанной Сержем Генсбуром. В то время исполнительнице еще не было 18 лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Париже от рака умерла победительница "Евровидения-1965"»
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.01.18, 14:16 Певица Франс Галль была музой Сержа Генсбура и Мишеля Берже.
Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 14:50 В декабре 2017 года она была госпитализирована
Униан Униан  ·  07.01.18, 15:14 По данным СМИ, причиной смерти стало инфекционное заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  07.01.18, 15:54 Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В конце декабря ее госпитализировали в больницу с "серьезной инфекцией". Ф.Галль родилась 9 октября 1947 года в Париже. В 15 лет под руководством…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.18, 16:33 Певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет во Франции. Популярность она обрела после победы на международном песенном конкурсе Евровидение в 1965 году. О смерти сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 17:02 В воскресенье, 7 января, в Париже умерла французская певица Франс Галль (настоящее имя – Изабель Галль). Причиной смерти 70-летней певицы стали последствия рака. Об этом сообщает Le Figaro. Франс Галль…
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 17:25 Французская певица Франс Галль умерла в Париже в возрасте 70 лет
Главред Главред  ·  07.01.18, 17:41 Победу певица одержала еще в те времена, когда на европейском песенном конкурсе полагалось выступать под аккомпанемент живого оркестра.
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 19:23 В Париже в возрасте 70 лет умерла от рака певица Франс Галль. Об этом сообщает Le Figaro. На протяжении двух лет она боролась с онкологическим заболеванием. Отметим, Франс Галль стала победительницей…
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