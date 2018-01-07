В Париже от рака умерла победительница "Евровидения-1965" (11 новостей и 1 видео) «В декабре 2017 года она была госпитализирована»

В столице Франции Париже в возрасте 70 лет умерла известная певица Франс Галль Как сообщает Le Figaro, Галль скончалась от онкологии. Состояние здоровья певицы резко ухудшилось в середине декабря прошлого года, ее госпитализировали – в отделение интенсивной терапии в госпитале в Нёйи-сюр-Сен. В последние дни она вообще не приходила в сознание. Отметим, известность к Франс ... Источник: Политека.

Обновлено в 17:41 Победу певица одержала еще в те времена, когда на европейском песенном конкурсе полагалось выступать под аккомпанемент живого оркестра.

Обновлено в 19:23 Отметим, Франс Галль стала победительницей песенного конкурса "Евровидение" в 1965 году, она выступила с песней Poupee de cire, poupee de son, написанной Сержем Генсбуром. В то время исполнительнице еще не было 18 лет.