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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 06:18
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В Париже вышла из берегов река Сена - фото

В Париже вышла из берегов река Сена - фото (5 новостей и 1 видео)

«Во вторник, 23 января, в столице Парижа вышла из берегов река Сена, после чего в городе был введен оранжевый (предпоследний)…»

В Париже главная река города – Сена – вышла из берегов. Затопленными остались улицы и тоннели, частично остановили движение общественного транспорта.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на местные власти.

Из-за затопления в Париже перекрыли ряд дорог и автотоннелей, остановили движение на одной из ветвей электрички, закрыли для посещения некоторые достопримечательности, в частности лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни.

В общем же из-за роста уровня воды в водоемах Франции объявили оранжевый (предпоследний из четырех) уровень опасности.

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До пятницы уровень воды в Сене может достичь своего пика – 6,1 метра. Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года, – сообщает власть города.

4,91 mètres à 16H00. Le niveau de la Seine s’est élevé de 35 cm en 24 heures. Le niveau de la Seine pourrait atteindre les 6,10 mètres en fin de semaine (crue de juin 2016). Les précautions ont été prises en cas d’une montée des eaux rapide. @BFMTV @BFMParis #crue #seine pic.twitter.com/FayCSRdms2 — Marc Hay (@Marc_Hay75)

23 января 2018 г.

Обновлено в 04:04 Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на местные власти.

Обновлено в 06:18

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.01.18, 03:50 Во вторник, 23 января, в Сене и Рейне продолжил подниматься уровень воды. Проливные дожди не прекращаются и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности, сообщает RFI. Уровень воды в Сене…
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