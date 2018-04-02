В Пасхальную ночь будет продлена работа общественного транспорта в Киеве, - КГГА (8 новостей) «Утром 8 апреля общественный транспорт начнет работать на час раньше»

Об этом во время брифинга в понедельник, 2 апреля, сообщила директор Департамента культуры Диана Попова. По ее словам, в воскресенье, 8 апреля, люди будут праздновать Великий христианский праздник.

Во всех православных, некоторых греко-католических и протестантских храмах будут происходить праздничные богослужения, поэтому все желающие могут прийти со своей пасхальной корзиной. В связи с этим будет увеличено движение транспорта на один час, 7 апреля вечером, и утром 8 числа также на час раньше начнет работать метрополитен, - пояснила она.

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