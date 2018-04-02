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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 13:44
· Брифинг · Директор · Апрель · Пасха
В Пасхальную ночь будет продлена работа общественного транспорта в Киеве, - КГГА

В Пасхальную ночь будет продлена работа общественного транспорта в Киеве, - КГГА (8 новостей)

«Утром 8 апреля общественный транспорт начнет работать на час раньше»

Об этом во время брифинга в понедельник, 2 апреля, сообщила директор Департамента культуры Диана Попова. По ее словам, в воскресенье, 8 апреля, люди будут праздновать Великий христианский праздник.

Во всех православных, некоторых греко-католических и протестантских храмах будут происходить праздничные богослужения, поэтому все желающие могут прийти со своей пасхальной корзиной. В связи с этим будет увеличено движение транспорта на один час, 7 апреля вечером, и утром 8 числа также на час раньше начнет работать метрополитен, - пояснила она.

Обновлено в 13:35 7 и 8 апреля работу общественного транспорта в Киеве продлят на час. Об этом заявила директор департамента культуры Диана Попова, сообщает «112 Украина«. «Киев готов встречать Пасху восточного обряда. В связи с праздниками будет продлено ...

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Обновлено в 13:44 Электротранспорт Харькова будет работать всю пасхальную ночь с увеличенным интервалом движения.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Пасхальную ночь будет продлена работа общественного транспорта в Киеве, - КГГА»
Фото В Киеве в Пасхальную ночь будет продлена работа общественного пассажирского транспорта
Фото На Пасху столичный транспорт будет работать на час дольше
Фото Транспорт в Харькове на Пасху будет работать всю ночь
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 13:10 Утром 8 апреля общественный транспорт начнет работать на час раньше.
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 13:35 7 и 8 апреля работу общественного транспорта в Киеве продлят на час. Об этом заявила директор департамента культуры Диана Попова, сообщает «112 Украина«. «Киев готов встречать Пасху восточного…
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 13:44 Электротранспорт Харькова будет работать всю пасхальную ночь с увеличенным интервалом движения.
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