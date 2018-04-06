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Общество
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 12:21
· Полиция · Пасха
В пасхальную ночь правопорядок будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей

В пасхальную ночь правопорядок будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей (6 новостей)

«Полицейские уже проверили почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине»

Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Охранять их безопасности, а также следить за порядком будут 21,6 тысяч правоохранителей.

Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины. По данным ведомства, уже сегодня все подразделения МВД, в частности Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что

сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.

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Кроме того, по его данным, для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 14 тысяч личного состава ГосЧС и 3,9 тысяч единиц спецтехники.

Правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие в них четыре миллионов граждан, к обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 тысяч полицейских и одной тысячи сотрудников Национальной гвардии.

Обновлено в 11:57 Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины. По данным ведомства, уже сегодня все подразделения МВД, в частности Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах…

Обновлено в 12:21

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 11:00 В праздничных мероприятиях на Пасху ожидается участие почти 9 млн. граждан, к охране порядка и безопасности будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей, сообщает департамент коммуникации Министерства…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 11:23 В праздничных мероприятиях на Пасху ожидается участие почти 9 миллионов граждан. К охране порядка и безопасности будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 11:27 Полицейские уже проверили почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 11:34 В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тыс правоохранителей.
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