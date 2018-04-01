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Экономика и финансы
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 21:06
· Украинцы · Пенсия
В Пенсионном фонде рассказали, что произойдет с пенсиями украинцев

В Пенсионном фонде рассказали, что произойдет с пенсиями украинцев (6 новостей)

«В Пенсионном фонде рассказали, как автоматически пересчитают пенсии»

В апреле украинцев ожидают несколько нововведений, которые касаются пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ В частности, с 1 апреля изменится пересчет пенсий для работающих пенсионеров. Теперь обращение заявителя для пересчета не нужно, он ...

Обновлено в 21:05 "В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая начнется системная выплата уже повышенных военных пенсий", - сообщил Гройсман.

Обновлено в 21:06 В Пенсионном фонде рассказали, как автоматически пересчитают пенсии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 17:45 В апреле украинцев ожидают несколько нововведений, которые касаются пенсионного обеспечения.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 18:29 В апреле украинцев ожидают несколько нововведений, которые касаются пенсионного обеспечения.
УНН УНН  ·  01.04.18, 21:05 В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с министром социальной политики Андреем Ревой о ситуации с пенсиями…
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 21:06 В Пенсионном фонде рассказали, как автоматически пересчитают пенсии.
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В Пенсионном фонде рассказали, что произойдет с пенсиями украинцев

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