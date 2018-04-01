В Пенсионном фонде рассказали, что произойдет с пенсиями украинцев (6 новостей) «В Пенсионном фонде рассказали, как автоматически пересчитают пенсии»

В апреле украинцев ожидают несколько нововведений, которые касаются пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ В частности, с 1 апреля изменится пересчет пенсий для работающих пенсионеров. Теперь обращение заявителя для пересчета не нужно, он ...

Обновлено в 21:05 "В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая начнется системная выплата уже повышенных военных пенсий", - сообщил Гройсман.

Обновлено в 21:06 В Пенсионном фонде рассказали, как автоматически пересчитают пенсии.