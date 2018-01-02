В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей (5 новостей) «В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы»

2018 начался с печальной статистики, ведь в первый день Нового года в Украине от пожаров погибли 16 человек, что является рекордом По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, почти вдвое возросло количество пожаров — их было 110. «Досадно констатировать, но начинать новый 2018 приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:35 В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы.

Обновлено в 22:33 "Досадно констатировать, но начинать новый 2018 приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 января", - говорится в сообщении.