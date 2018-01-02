  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей
Происшествия
Politeka Politeka · · Обновлено в 22:33
· Гибель · Пожар · Украинцы
В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей

В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей (5 новостей)

«В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы»

2018 начался с печальной статистики, ведь в первый день Нового года в Украине от пожаров погибли 16 человек, что является рекордом По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, почти вдвое возросло количество пожаров — их было 110. «Досадно констатировать, но начинать новый 2018 приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:35 В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы.

Обновлено в 22:33 "Досадно констатировать, но начинать новый 2018 приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 января", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей»
Фото В Украине за первые сутки 2018 на пожарах погибли 16 человек
Фото Украинцы стали жертвами новогодних пожаров: досадная статистика
Фото За первые сутки нового года погибли 16 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 18:22 В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.18, 21:35 В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.01.18, 22:33 В Украине за первые сутки 2018 за бытовых пожара погибли 16 человек. Еще 4 человека были травмированы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. "Досадно констатировать, но начинать…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В полиции рассказали о &quot;некоторых сдвигах&quot; в деле Ноздровской

В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской
На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков

На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300…
В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей

В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло…
Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым

Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым
На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой

На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой
Мужчина открыл стрельбу в жилом доме Киева из-за шума соседей. ФОТО

Мужчина открыл стрельбу в жилом доме Киева из-за шума соседей.…
Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)

Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Польше представили экспертизу послевоенных репараций Германии странам Европы

В Польше представили экспертизу послевоенных репараций Германии странам Европы
В Италии столкнулись бензовоз, грузовик и легковой автомобиль: шестеро погибших

В Италии столкнулись бензовоз, грузовик и легковой автомобиль: шестеро погибших
Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери

Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери
&quot;Развлекала богатых москвичей&quot;. Ани Лорак показала, как отмечала Новый год (фото)

"Развлекала богатых москвичей". Ани Лорак показала, как отмечала Новый год…
Ольга Сумская удивила поклонников неожиданно смелым амплуа

Ольга Сумская удивила поклонников неожиданно смелым амплуа
Каждый коин - это баррель: в США придумали &quot;нефтяную&quot; криптовалюту

Каждый коин - это баррель: в США придумали "нефтяную" криптовалюту
МИД Эстонии отказал в просьбе посольству РФ увеличить число избирательных участков

МИД Эстонии отказал в просьбе посольству РФ увеличить число избирательных…
Трамп напомнил Ким Чен Ыну, что ядерная кнопка США намного мощнее

Трамп напомнил Ким Чен Ыну, что ядерная кнопка США намного…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.