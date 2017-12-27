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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:15
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В Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие

В Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие (28 новостей и 2 видео)

«Девять человек были госпитализированы»

В Петербурге произошел взрыв сегодня, 27 декабря. Об этом сообщают российские СМИ. 

Инцидент произошел около семи вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения магазина.

В результате взрыва пострадали 10 человек, их госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Петербурге произошел взрыв: три человека пострадали pic.twitter.com/Wy6V6YB1Y7

Крымчан сильно перепугал мощный взрыв в небе над Симферополем (+ФОТО)
Крымчан сильно перепугал мощный взрыв в небе над Симферополем (+ФОТО)

— Актуальная Россия (@RussiaActually) 27 грудня 2017 р.

Из здания эвакуировали 50 человек. 

Обновлено в 21:42 Девять человек были госпитализированы.

Обновлено в 22:15 Вместе с тем полиция эвакуировала из здания 50 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие»
Фото В Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие
Фото В Петербурге произошел взрыв в супермаркете, трое посетителй пострадало  
Фото В Петербурге произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото "Пыли много было, ничего не видно": в Петербурге в супермаркете произошел взрыв
Фото Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге квалифицировали как покушение на убийство
Фото В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете
Фото Количество пострадавших от взрыва в Санкт-Петербурге выросло втрое
Фото В Петербурге произошел взрыв в супермаркете
Фото В Петербурге произошел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото В супермаркете Петербурга прогремел взрыв
Фото В Санкт-Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие: появилось видео
Фото Взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга: есть пострадавшие
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.17, 18:37 В супермаркете Санкт-Петербурга произошел взрыв. Есть пострадавшие Об этом сообщает Медуза
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 18:40 По информации издания "Фонтанка", три человека пострадали в результате взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге.Вечером 27 декабря в камере хранения в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге…
Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 18:49 Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге в камере хранения магазина Перекресток на площади Калинина произошел взрыв
Хвиля Хвиля  ·  27.12.17, 18:58 В супермаркете «Перекресток» в Кондратьевском переулке в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка». По информации издания, взрыв произошел в камере хранения супермаркета.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  27.12.17, 18:59 В камере хранения магазина «Перекресток», в Санкт-Петербурге на площади Калинина произошел взрыв. Троих пострадавших забрала "скорая".Об этом сообщает Фонтанка.ру.Один из пострадавших находится в тяжелом…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 19:02 В камере хранения супермаркета "Перекресток" в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв. Троих пострадавших забрала скорая помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.12.17, 19:09 Правоохранители не связывают инцидент с террористической деятельностью.
УНН УНН  ·  27.12.17, 19:10 В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По сообщению источника, вследствии взрвыа пострадало…
Униан Униан  ·  27.12.17, 19:10 По разным данным, в результате взрыва в Петербурге пострадали от трех до десяти человек.
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 19:14 В Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал взрыв в магазине "Перекресток"…
Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 19:14 Взрыв произошел в камере хранения супермаркета. По предварительным данным, пострадали до 10 человек.
Фокус Фокус  ·  27.12.17, 19:23 В супермаркете "Перекресток" на севере Санкт-Петербурга произошел взрыв. По разным данным, пострадали от трех до десяти человек, пишет "Дождь". Супермаркет находится на первом этаже торгового…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 19:24 В Петербурге произошел взрыв сегодня, 27 декабря. Об этом сообщают российские СМИ. Инцидент произошел около семи вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным,…
Depo.ua Depo.ua  ·  27.12.17, 19:30 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на " Фонтанку". По информации издания, взрыв произошел в камере хранения супермаркета. По неподтвержденным данным, число пострадавших достигает 10 человек, четверо…
MIGnews MIGnews  ·  27.12.17, 19:45 Стоит отметить, что из-за взрыва неустановленного устройства пострадали около десяти человек и повреждена касса.
ForUm ForUm  ·  27.12.17, 19:56 В Петербурге в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв. Троих пострадавших забрала скорая помощь.Как сообщает «Фонтанка», один из пострадавших…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  27.12.17, 19:57 В супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об это сообщает «Фонтанка.ру».По предварительным данным в результате происшествия 4 человека пострадали, они были госпитализированы.…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.12.17, 20:13 Девять человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга в результате взрыва в супермаркете "Перекресток"
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 20:14 В супермаркете на Кондратьевськом проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.12.17, 20:19 Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого предварительно пострадало 10 человек...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.17, 20:56 Сегодня в супермаркете на площади Калинина в Санкт-Петербурге (РФ) произошел взрыв самодельного устройства мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Госпитализированы 10 человек.…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 21:30 Самодельное взрывное устройство, сработавшее в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Следственного комитета…
Фокус Фокус  ·  27.12.17, 21:36 В результате взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали десять человек, из них девять человек были доставлены в больницы. Об этом заявили в аппарате…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 21:42 Девять человек были госпитализированы.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  27.12.17, 22:15 В результате взрыва пострадали десять человек. Скорая помощь увезла пострадавших в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел около семи…
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