В Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие (28 новостей и 2 видео) «Девять человек были госпитализированы»

В Петербурге произошел взрыв сегодня, 27 декабря. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел около семи вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения магазина.

В результате взрыва пострадали 10 человек, их госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Петербурге произошел взрыв: три человека пострадали pic.twitter.com/Wy6V6YB1Y7

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— Актуальная Россия (@RussiaActually) 27 грудня 2017 р.

Из здания эвакуировали 50 человек.

Обновлено в 21:42 Девять человек были госпитализированы.

Обновлено в 22:15 Вместе с тем полиция эвакуировала из здания 50 человек.