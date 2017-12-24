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Гордон Гордон · · Обновлено в 23:30
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В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки

В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки (20 новостей)

«Глава католической церкви Папа Римский..»

В штабе АТО отметили, что, несмотря на объявленное с полуночи 23 декабря перемирия, боевики продолжают обстрелы украинских позиций и готовят очередные провокации "с дальнейшим обвинением разведывательных подразделений ВСУ в якобы диверсионной деятельности".В понедельник, 25 декабря, в день празднования Рождества по григорианскому календарю боевики планируют испытание взрывчатых веществ на территории Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр АТО.

"Приблизительно с 09.00 до 15.00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские - сотрудники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что, несмотря на объявленное с полуночи 23 декабря перемирия, боевики продолжают обстрелы украинских позиций и готовят очередные провокации "с дальнейшим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины в якобы диверсионной деятельности".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта на Донбассе с 00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в 2017 году зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе.

Обновлено в 23:17 В сообщении сказано, что Папа, по его словам, особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире. Он просил о "даре мира для всего мира".

Обновлено в 23:30 Ночью с 24 на 25 декабря католики и представители других христианских конфессий празднуют Рождество.

ФОТО К НОВОСТИ: «В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки»
Фото Боевики в Макеевке на Рождество планируют испытание взрывчатки – штаб АТО
Фото На католическое Рождество оккупанты готовят взрыв в Макеевке — разведка
Фото Боевики готовят провокационный взрыв возле Макеевки на католическое Рождество – штаб АТО
Фото Боевики планируют провести 25 декабря очередную провокацию, - разведка
Фото Папа Римский по случаю католического Рождества призвал освободить всех похищенных людей
Фото На Донбассе готовят мощный взрыв - разведка
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