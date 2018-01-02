В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской (5 новостей) «Следствие узнало о последних часах жизни Ирины»

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.

Обновлено в 01:32 "Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не вставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", - отметил он.

Обновлено в 02:23 Об этом он рассказал после встречи с группой активистов, сообщает "Укринформ"."Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не уставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", – заявил он.