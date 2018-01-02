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Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 02:23
· Область · Киевская область
В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской

В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской (5 новостей)

«Следствие узнало о последних часах жизни Ирины»

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.

Обновлено в 01:32 "Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не вставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", - отметил он.

Обновлено в 02:23 Об этом он рассказал после встречи с группой активистов, сообщает "Укринформ"."Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не уставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", – заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской»
Фото Убийство Ноздровской: полиция сделала неожиданный "сдвиг"
Фото В полиции рассказали, что в деле об убийстве Ноздровской есть сдвиги
Фото В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской
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Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.18, 23:52 Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юристки Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 01:18 Следствие узнало о последних часах жизни Ирины
РБК Украина РБК Украина  ·  03.01.18, 01:32 Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги. Об этом он рассказал журналистам…
Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 02:23 Полиция установила последние часы жизни правозащитницы . Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юристки Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.Об этом…
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