В Польше криминализировали любые упоминания о польских преступлениях во времена Холокоста (4 новости) «Сейм Польши одобрил закон, который запрещает любые упоминания об участии польской нации в преступлениях, совершенных во время Холокоста»

Закон также запрещает использование словосочетания "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши. Парламент Польши принял закон, запрещающий любые упоминания об участии "польской нации" в преступлениях, совершенных во время Холокоста, передает издание Haaretz.

Отмечается, что Закон также запрещает использование словосочетания "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши, где убивали евреев и представителей других национальностей.

Любой, кто нарушит новый закон, в том числе граждане других государств рискуют быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех лет.

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За новый закон еще должен проголосовать польский сенат.

Обновлено в 19:29 В ведомстве подчеркнули, новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может повредить свободе проведения исследований".