В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину (5 новостей) «Сейчас разрабатывается участок дороги до КПП Ягодин»

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, участок скоростной автотрассы будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. При этом, длина скоростной автомагистрали составит 75 км.

Также в "Укравтодоре" сообщают, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин"

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По данным GDDKiA, в настоящее время уже объявлен тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм. После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали.