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В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину

В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину (5 новостей)

«Сейчас разрабатывается участок дороги до КПП Ягодин»

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, участок скоростной автотрассы будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. При этом, длина скоростной автомагистрали составит 75 км.

Также в "Укравтодоре" сообщают, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин"

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По данным GDDKiA, в настоящее время уже объявлен тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм. После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину»
Фото В Польше начали разработку новой скоростной автотрассы до Украины
Фото В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину
Фото В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину
Фото В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 11:09 Сейчас разрабатывается участок дороги до КПП "Ягодин".
Униан Униан  ·  02.04.18, 12:32 Сейчас разрабатывается участок дороги до КПП "Ягодин".
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 14:12 В Польше начали подготовительные работы по строительству участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски, расположенного недалеко от Люблина, до границы с Украиной - пункт пропуска "Дорогуск". Об этом…
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