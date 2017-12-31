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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 22:30
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В Польше назвали возможные варианты размещения миссии ООН на Донбассе

В Польше назвали возможные варианты размещения миссии ООН на Донбассе (6 новостей)

«Ващиковский прокомментировал размещение миссии ООН в зоне АТО на Донбассе»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что существует три возможных варианта размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе, однако ни один из них не является компромиссным.

Обновлено в 21:50 “Первый вариант предусматривает начало миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к длительному отсоединения восточных регионов от Украины”, - сообщил Ващиковский.

Обновлено в 22:30 Ващиковский прокомментировал размещение миссии ООН в зоне АТО на Донбассе.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Польше назвали возможные варианты размещения миссии ООН на Донбассе»
Фото Россия не допустит, чтобы среди миротворцев ООН на Донбассе были представители из НАТО - Ващиковский
Фото Ващиковский: Есть три варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе
Фото Миротворцы на Донбассе: есть три варианта
Фото Польша назвала варианты размещения миссии ООН на Донбассе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 18:53 На сегодня есть три варианта размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, при этом Россия настаивает, чтобы в миссии не было стран НАТО и "руководство" боевиков стало субъектом диалога
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 19:24 Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал, что есть три варианта размещения миссии ООН на Донбассе.
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 19:55 По словам политика, сейчас существует три варианта развития событий на Донбассе.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.12.17, 21:50 Существует три варианта размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. При этом РФ настаивает, чтобы в миссии не было стран НАТО и "руководство" ОРДЛО стало субъектом диалога, на что не могут согласиться…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 22:30 Ващиковский прокомментировал размещение миссии ООН в зоне АТО на Донбассе.
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