В Польше назвали возможные варианты размещения миссии ООН на Донбассе (6 новостей) «Ващиковский прокомментировал размещение миссии ООН в зоне АТО на Донбассе»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что существует три возможных варианта размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе, однако ни один из них не является компромиссным.

Обновлено в 21:50 “Первый вариант предусматривает начало миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к длительному отсоединения восточных регионов от Украины”, - сообщил Ващиковский.

Обновлено в 22:30 Ващиковский прокомментировал размещение миссии ООН в зоне АТО на Донбассе.