В Польше появилось 7 новых городов (5 новостей) «С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов»

С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов. Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши, передает Укринформ.

"Получение статуса города означает смену имиджа и больше престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов ", - сообщил по этому поводу МВД Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув на Висле, Отын, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. Следовательно, на сегодня в Польше есть 930 городов.

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Обновлено в 13:46 "Получение статуса города означает смену имиджа и больше престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов ", - сообщил по этому поводу МВД Польши.

Обновлено в 14:10 Так, правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув над Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.