  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Польше появилось 7 новых городов
Мир
Газета День Газета День · · Обновлено в 14:10
· Польша · Город · Январь
В Польше появилось 7 новых городов

В Польше появилось 7 новых городов (5 новостей)

«С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов»

С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов. Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши, передает Укринформ.

"Получение статуса города означает смену имиджа и больше престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов ", - сообщил по этому поводу МВД Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув на Висле, Отын, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. Следовательно, на сегодня в Польше есть 930 городов.

Польша построит забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от…
Польша построит забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от…

Обновлено в 13:46 "Получение статуса города означает смену имиджа и больше престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов ", - сообщил по этому поводу МВД Польши.

Обновлено в 14:10 Так, правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув над Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.01.18, 09:37 С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов.
Подробности Подробности  ·  02.01.18, 10:06 С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.01.18, 12:23 С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.01.18, 14:10 С нового года, а именно с 1 января, на административной карте Польши появилось 7 новых городов. Соответствующее решение ранее одобрило правительство страны. Об этом сообщает "Укринформ". Так, правительство…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Британии в сафари-парке из-за пожара погибли 13 обезьян

В Британии в сафари-парке из-за пожара погибли 13 обезьян
Аятолла Хаменеи впервые прокомментировал беспорядки в Иране

Аятолла Хаменеи впервые прокомментировал беспорядки в Иране
В Польше появилось 7 новых городов

В Польше появилось 7 новых городов
Нидерланды сегодня обнародуют имена причастных к катастрофе MH17 над Донбассом - росСМИ

Нидерланды сегодня обнародуют имена причастных к катастрофе MH17 над Донбассом…
В США спрогнозировали, как Россия воевала бы с равным ей противником

В США спрогнозировали, как Россия воевала бы с равным ей…
Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая украинских беженцев

Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая украинских беженцев
Польша хочет разместить на своей территории центр командования НАТО

Польша хочет разместить на своей территории центр командования НАТО
В новогоднюю ночь во Франции сожгли более тысячи машин

В новогоднюю ночь во Франции сожгли более тысячи машин
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае построили электростанцию в виде панды

В Китае построили электростанцию в виде панды
ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов

ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов
Полиция назвала четыре версии убийства юристки Ноздровской

Полиция назвала четыре версии убийства юристки Ноздровской
Бывший футболист &quot;Металлиста&quot; собирается перейти из &quot;Шахтера&quot; в ПАОК

Бывший футболист "Металлиста" собирается перейти из "Шахтера" в ПАОК
На Харьковщине мужчина безжалостно ограбил инвалида

На Харьковщине мужчина безжалостно ограбил инвалида
Новогодние празднования в центре Киева: появились яркие фото

Новогодние празднования в центре Киева: появились яркие фото
Украинцы увидят первый звездопад в году

Украинцы увидят первый звездопад в году
Покушение на Мосийчука: появилось новое видео

Покушение на Мосийчука: появилось новое видео
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.