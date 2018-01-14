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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:38
· Польша · Протесты · Акция · Январь · Акция протеста
В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах (6 новостей)

«Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах»

Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах. Об этом пишет DW.

Протестующие, пришедшие в субботу, 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт. 

Одновременно большинство депутатов Сейма, включая порядка 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

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Правящая в Польше с 2015 года партия "Закон и справедливость" проводит консервативную семейную политику.

Так, власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили отпуск противозачаточных таблеток только по рецептам. 

В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов.

2016 Сейм після масових протестів відхилив законопроект про практично повну заборону абортів.

Обновлено в 11:29 Активисты принесли плакаты "Помощь медицинская - не Божья", "Позор", "Женщины без абортов будут умирать", пишет издание "DW".

Обновлено в 11:38 Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, пять процентов из которых являются выходцами из Донбасса. 

ФОТО К НОВОСТИ: «В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах»
Фото В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах
Фото В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах
Фото В Польше протестовали против ужесточения закона об абортах
Фото В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах
Фото В Польше проходят массовые акции протеста
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Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 06:45 Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 07:22 Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах.
Газета День Газета День  ·  14.01.18, 09:55 Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах. Протестующие, пришедшие в субботу, 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.18, 11:29 13 января поляки вышли на массовый протест. Около 2 тысяч человек на улицах Варшавы устроили акцию против ужесточения закона об абортах. Активисты принесли плакаты "Помощь медицинская - не Божья", "Позор",…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  14.01.18, 11:38 Сообщается, что причиной для проведения протестных акций стала инициатива польского парламента на ужесточение правил возможности проведения аборта. Так, предлагается введение запрета на проведение операции даже…
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