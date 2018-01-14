В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины

15 января в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов, на Закарпатье +2...-3 градуса.
В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -4...-9 градусов.
В Моршине небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.
В Трускавце небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.
В Сваляве небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -1...+1 градусов.
На севере Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -2...-8 градусов.
В центре Украины- небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем -2...-8 градусов.
На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.
На юге Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -2...-8 градусов.
В Крыму небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...- 5 градусов.
В Ялте небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.