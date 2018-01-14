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В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины

В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины (6 новостей)

«Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели»

15 января в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов, на Закарпатье +2...-3 градуса.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -4...-9 градусов.

Гисметео Украина: погода 11 января: ожидается ясная погода местами мокрый…
Гисметео Украина: погода 11 января: ожидается ясная погода местами мокрый…

В Моршине небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.

В Трускавце небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.

В Сваляве небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -1...+1 градусов.

На севере Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -2...-8 градусов.

В центре Украины- небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На юге Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -2...-8 градусов.

В Крыму небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...- 5 градусов.

В Ялте небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.

ФОТО К НОВОСТИ: «В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины»
Фото Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели
Фото Прогноз погоды в Украине на 15 января: будет снежная, но холодная погода
Фото Прогноз погоды: Начало недели в Украине будет снежным и холодным
Фото Погода на 15 января: Неделя начнется в Украине снегом и морозом
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.18, 17:19 В ближайшие сутки, 15 января, погоду в Украине будет определять холодная, но снежная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 17:28 Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели.
Новое Время Новое Время  ·  14.01.18, 18:04 В ближайшие сутки, 15 января, погоду в Украине будет определять холодная, но снежная воздушная масса.
Кривбасс On-Line Кривбасс On-Line  ·  14.01.18, 20:00 В понедельник в Кривом Роге облачная погода продержится весь день. Снег будет идти весь день, правда к вечеру он станет...
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 21:32 В понедельник, 15 января, на территории Украины сохранится холодная погода, ожидаются осадки в виде снега, ночью до -12 градусов.
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