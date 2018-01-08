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В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО (20 новостей и 1 видео) «Корабль простоит в Одессе до 11 января»

Утром в понедельник, 8 января, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.

Обновлено в 17:38 В одесский порт зашел американский эсминец Carney DDG64, цель визита - "укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

Обновлено в 18:12 В Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Украину в новом году. Об этом сообщает Думская.