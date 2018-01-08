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Общество
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 18:12
· НАТО · Январь
В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО

В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО (20 новостей и 1 видео)

«Корабль простоит в Одессе до 11 января»

Утром в понедельник, 8 января, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.

Обновлено в 17:38 В одесский порт зашел американский эсминец Carney DDG64, цель визита - "укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

Обновлено в 18:12 В Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Украину в новом году. Об этом сообщает Думская.

ФОТО К НОВОСТИ: «В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО»
Фото В порт Одессы зашел американский эсминец Carney, фото (фото)
Фото Первый в новом году эсминец НАТО прибыл в Одессу
Фото В порт Одессы прибыл американский эсминец
Фото В Одесском порту пришвартовался американский эсминец
Фото Россия в панике: Безопасность под Одессой обеспечивает американский эсминец с Томагавками
Фото В Одесский порт зашел американский эсминец Carney
Фото В Одесском порту пришвартовался американский эсминец (ФОТО)
Фото Корабль НАТО уже в Одессе: кадры поражают
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  08.01.18, 14:18 Утром 8 января американский эсминец USS Carney (DDG 64) зашел в Одесский порт. Об этом сообщил пресс-центр командования военно-морских сил США в Европе в Twitter.
Главред Главред  ·  08.01.18, 14:18 Корабль будет находиться в порту города несколько дней. (фото)
MIGnews MIGnews  ·  08.01.18, 14:29 У причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.
Европейская правда Европейская правда  ·  08.01.18, 14:45 В понедельник 8 января порт Одессы зашел первый в этом году корабль НАТО, американский эсминец Carney DDG64.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.01.18, 15:07 Утром 8 января у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 15:14 Он стал первым судном НАТО, посетившим черноморский регион и Одессу в новом году.
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 15:24 Корабль простоит в Одессе до 11 января.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.18, 15:45 В понедельник, 8 января в порт Одессы вошел американский эсминец Carney (DDG64). Он пришвартовался у причала нового терминала Одесского порта на Карантинном молу. Это уже четвертый визит в Черноморскую…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.01.18, 15:49 В порт Одессы прибыл эсминец США Carney DDG64. Боевой американский корабль пробудет в украинском порту до 11 января, передает местное издание «Думская».Отмечается, что эсминец пришвартовался с утра в…
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 15:59 Carney DDG64 стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году . Утром в понедельник, 8 января, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney…
048.ua 048.ua  ·  08.01.18, 16:01 Сегодня утром в Одессе пришвартовался американский эсминец Carney. Последний раз этот корабль находился в Одессе с 10 по 18 июля. На его борт поднимался и президент Украины Петр Порошенко. В этот раз…
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 16:07 Эсминец ВМС США USS Carney DDG64, в пятницу зашедший в Черное море, пришвартовался в порту Одессы. Об этом сообщает местное издание «Думская«. Американский военный корабль зашел в Одесский морской…
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 16:31 Сегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.01.18, 16:54 В понедельник, 8 января 2018 года, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.18, 16:59 Утром 8 января 2018 года у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году. Об этом сообщает…
Politeka Politeka  ·  08.01.18, 17:36 Американский эсминец Carney DDG64 прибыл в порт Одессы 8 января Это первый корабль НАТО, который посетил украинский порт в 2018 году. Пробудет же он в Одессе до 11 января. Источник: Политека.
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 17:38 В одесский порт зашел американский эсминец Carney DDG64, цель визита - "укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".
Фокус Фокус  ·  08.01.18, 18:12 В Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Украину в новом году. Об этом сообщает Думская. В июле 2017 года эсминец принимал участие…
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