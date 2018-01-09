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В правительстве Британии сменилось несколько министров

В правительстве Британии сменилось несколько министров (4 новости и 1 видео)

«В правительстве Великобритании 8 января произошли перемены, которые не затронули ключевых министров»

Все ключевые министры правительства Британии сохранили свои посты.В правительстве Великобритании 8 января произошли перестановки. Об этом сообщает Reuters.

Новым министром юстиции назначен Дэвид Гок. Он заменил Дэвида Лидингтона, который стал канцлером герцогства Ланкастерского.

Экс-министр по вопросам миграции Брендон Льюис занял пост главы Консервативной партии Великобритании и министра правительства без портфеля вместо Патрика Маклофлина. Экс-министр культуры Карен Брэдли назначена министром по делам Северной Ирландии вместо Джеймса Брокеншира.

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Свои должности сохранили министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр финансов Филипп Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд.

При этом вакантной после отставки Дэмиана Грина остается должность главы секретариата кабинета министров.

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Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 00:02 В правительстве Великобритании 8 января произошли перемены, которые не затронули ключевых министров
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 00:11 Основной блок министров сохранил должности, а изменения не повлияют на курс действующего кабинета министров.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 03:42 В правительстве Британии 8 января произошли изменения, которые не задели ключевых министров, сообщает Reuters.
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