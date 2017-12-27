В правительстве Украины изучат вопрос социальной и финансовой поддержки семей освобожденных заложников (5 новостей) «Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил изучить возможность предоставления финансовой помощи семей заложников, которых планируют освободить сегодня»

Инициативные киевляне призывают неравнодушных собраться и вместе встретить украинских экс-заложников из Донбасса, которых сегодня в 13:00, как планируется, освободят в обмен на тех, кого запросили боевики гибридной российской армии. Об этом говорится в Facebook-группе "Встреть своих".

После передачи властям граждан, которых удерживали в заложниках, их военно-транспортным бортом Ил-76 доставят на военный аэродром в Борисполе.

Место встречи желающих поприветствовать освобожденных - на шоссе в сторону Борисполя примерно в километре за памятником жертвам Голодомора, на стоянке у группы автозаправок. Точное место на карте Google можно посмотреть здесь.

Киевляне на автомобилях предлагают в Facebook-группе подбросить на место встречи всех желающих принять участие в мероприятии. Также указывается, что будут специальные автобусы от ст. м. Бориспольская. В какое время будут рейсы, по ссылке сообщат не ранее 15:00.

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Обмен, как предполагается, пройдет по схеме "306 за 74": за освобождение 74 заложников боевикам отдадут 306 запрошенных ими лиц, которые согласились ехать на временно неподконтрольную Украине территорию.

Обновлено в 11:58 После передачи властям граждан, которых удерживали в заложниках, их военно-транспортным бортом Ил-76 доставят на военный аэродром в Борисполе.

Обновлено в 13:19