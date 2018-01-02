В прошлом году полиция Донецкой области разоблачила более 300 боевиков (4 новости) «В полиции Донецкой области рассказали, что в прошлом году разоблачили более 300 боевиков»

За неделю объявлено о подозрении 10 боевикам. Полиция Донецкой области в 2017 году выявила более 300 боевиков, из них 240 задержаны и 61 объявленный в розыск.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Донецкой области, за неделю объявлено о подозрении 10 боевикам. Всем десятерым объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

"Благодаря собранным полицейскими доказательствам все они вскоре предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействие оккупации региона", – сказано в сообщении.