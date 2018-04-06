В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область

Соответствующий документ готовит внефракционный депутат Андрей Денисенко. На следующей неделе он планирует зарегистрировать в Верховной Раде такое предложение.

Как написал в пятницу утром, 6 апреля, на своей страничке в Facebook сам политик, он уже имеет на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины - за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Подписи под ним поставили депутаты из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока, - пояснил он, добавив, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

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Обновлено в 11:28 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом написал он в Facebook. "У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование…

Обновлено в 12:50 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.