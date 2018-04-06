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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 12:50
· Верховная Рада · Депутат · Область · Днепропетровская область
В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область

В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область (8 новостей)

«Днепропетровскую область хотят переименовать в Сичеславскую»

Соответствующий документ готовит внефракционный депутат Андрей Денисенко. На следующей неделе он планирует зарегистрировать в Верховной Раде такое предложение.

Как написал в пятницу утром, 6 апреля, на своей страничке в Facebook сам политик, он уже имеет на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины - за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Подписи под ним поставили депутаты из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока, - пояснил он, добавив, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

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Обновлено в 11:28 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом написал он в Facebook. "У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование…

Обновлено в 12:50 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область»
Фото В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область
Фото В Раде собираются переименовать Днепропетровскую область
Фото Нардеп Денисенко заявил, что инициирует переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
Фото 150 нардепов решили переименовать Днепропетровскую область
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Униан Униан  ·  06.04.18, 10:14 Один из внефракционных депутатов выступает за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 10:22 Днепропетровскую область хотят переименовать в Сичеславскую.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 10:41 Днепропетровскую область могут переименовать в Сечеславскую.
Гордон Гордон  ·  06.04.18, 10:46 Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко заявил, что 150 депутатов уже поддержали его инициативу о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.Внефракционный народный депутат Андрей…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 10:56 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в парламенте проект изменений в Конституцию для переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  06.04.18, 11:28 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом написал он в Facebook.…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.04.18, 12:50 Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
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