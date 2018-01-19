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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 12:22
· Верховная Рада · Правительство
В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству (7 новостей)

«В пятницу состоится традиционный Час вопросов к правительству.  »

Народные избранники хотят уточнить у министров Гроймана детали реализации нового закона о приватизации, в частности, депутатов будет интересовать вопрос формирование цен на национальные предприятия, которых в Украине сегодня насчитывается больше трех тыс. Сам глава правительства заявил, что подобную практику передачи национального имущества в приватные руки проходили многие страны - Польша, Чехия, Германия, а потому не стоит этого опасаться.

Кроме того, Рада потребует пояснений ряда пунктов нового закона "О реинтеграции Донбасса", а именно - какие механизмы принуждения для страны-агрессора существуют в документе, и как украинское правительство будет их реализовывать.

В конце заседания будет объявлено о закрытии седьмой сессии. Новую сессию депутаты будут открывать уже шестого февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинский парламент принял закон о приватизации госимущества большинством в 266 голосов.

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Обновлено в 12:15 Кабинет министров Украины готов выступить в Верховной Раде с отчетом о выполнении Программы деятельности правительства, когда парламент включит его в повестку дня, заявил вице-премьер-министр Степан Кубив.

Обновлено в 12:22 "Отчет правительства будет в Верховной Раде тогда, когда он будет включен 226-ю голосами в повестку дня Верховной Рады", сказал Кубив.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству»
Фото В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству
Фото Кабмин выступит в Раде с отчетом после включения этого вопроса в повестку дня - Кубив
Фото Кубив заявил, что правительство отчитается о годе работы, когда Рада включит отчет в повестку дня
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.01.18, 09:40 В пятницу состоится традиционный Час вопросов к правительству.  
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 09:45 В Верховной Раде сегодня состоится Час вопросов к правительству.
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.01.18, 12:15 Кабинет министров Украины готов выступить в Верховной Раде с отчетом о выполнении Программы деятельности правительства, когда парламент включит его в повестку дня, заявил вице-премьер-министр Степан Кубив.
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