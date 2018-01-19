В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству (7 новостей) «В пятницу состоится традиционный Час вопросов к правительству. »

Народные избранники хотят уточнить у министров Гроймана детали реализации нового закона о приватизации, в частности, депутатов будет интересовать вопрос формирование цен на национальные предприятия, которых в Украине сегодня насчитывается больше трех тыс. Сам глава правительства заявил, что подобную практику передачи национального имущества в приватные руки проходили многие страны - Польша, Чехия, Германия, а потому не стоит этого опасаться.

Кроме того, Рада потребует пояснений ряда пунктов нового закона "О реинтеграции Донбасса", а именно - какие механизмы принуждения для страны-агрессора существуют в документе, и как украинское правительство будет их реализовывать.

В конце заседания будет объявлено о закрытии седьмой сессии. Новую сессию депутаты будут открывать уже шестого февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинский парламент принял закон о приватизации госимущества большинством в 266 голосов.

Верховная Рада пересмотрела Налоговый кодекс: акцизы на сигареты вырастут

Обновлено в 12:15 Кабинет министров Украины готов выступить в Верховной Раде с отчетом о выполнении Программы деятельности правительства, когда парламент включит его в повестку дня, заявил вице-премьер-министр Степан Кубив.

Обновлено в 12:22 "Отчет правительства будет в Верховной Раде тогда, когда он будет включен 226-ю голосами в повестку дня Верховной Рады", сказал Кубив.