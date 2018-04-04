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В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте"

В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте" (3 новости)

«Альтернативный законопроект О валюте (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля»

Альтернативный законопроект "О валюте" (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина. Авторами законопроекта являются Татьяна Острикова, Иван Мирошниченко, Андрей Журжий, Сергей Кираль, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Роман Семенуха, Ярослав Маркевич, Елена Сотник, (все – фракция "Самопомич"), Виктор Галасюк, Сергей Рыбалка ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Леонид Емец ("Народный фронт"), Виктория Пташник (внефракционная). Регистрация альтернативного законопроекта откладывает вынесение законопроекта №8152 "О валюте" на рассмотрение парламента. Этот проект закона был внесен в Верховную Раду 19 марта и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный. Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране. Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 14:25 Альтернативный законопроект "О валюте" (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 14:35 Депутат Верховной Рады Украины, бывший руководитель финансового комитета парламента Сергей Рыбалка заявляет, что в Раде зарегистрирован проект закона "О валюте", являющийся альтернативным тому, который…
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