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В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте"

Депутат Верховной Рады Украины, бывший руководитель финансового комитета парламента Сергей Рыбалка заявляет, что в Раде зарегистрирован проект закона "О валюте", являющийся альтернативным тому, который…

Альтернативный законопроект "О валюте" (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля.

В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте" (3 новости) «Альтернативный законопроект О валюте (№8152-1) зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля»

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